Crónica social compostelana | Comida de confraternidad de la promoción del curso 1966-67 del Colegio La Salle

La promoción del curso 1966-67 del Colegio La Salle celebró, hace unos días, una comida de confraternidad que tuvo lugar en el restaurante A Carballesa de Santiago. Lo hizo con el buen ambiente y los correspondientes afectos que siempre han caracterizado a este tipo de reuniones.

Entre las personas que se juntaron, se encontraban brillantes profesionales de distintas actividades que salieron de aquella fructífera añada donde todavía se cursaba el preuniversitario, el antecedente del segundo de bachillerato actual. Personas como Carlos Ramos, Jesús Garea, José Loira, Lisardo Reymóndez, Delfín Dobarro, Ramiro Touriño y Roberto Almuíña fueron algunas de las personas que no pudieron resistirse a participar en la comida de confraternidad.

Acto de Clausura del curso en el Colegio Mayor Arosa

Autoridades que presidieron el Acto de Clausura del curso en el Colegio Mayor Arosa. / Cedida

El Colegio Mayor Arosa celebró, el pasado 10 de abril, su Acto de Clausura, una cita institucional que reunió a autoridades académicas, residentes, familias y colaboradores del centro universitario compostelano para poner el broche final al curso con reconocimientos y una conferencia, que corrió a cargo de la catedrática de Psicobiología Blanca Laffon, centrada en uno de los grandes desafíos del siglo XXI: la fragilidad en el envejecimiento.

El acto estuvo presidido por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, acompañado por la directora del Colegio Mayor Arosa, Ana Álvarez, y el presidente del Patronato, Evaristo Alonso, quienes encabezaron una ceremonia que incluyó la tradicional imposición de becas e insignias a las residentes en reconocimiento a su trayectoria académica y crecimiento personal durante su etapa colegial.

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Residentes del Colegio Mayor Arosa becadas en la ceremonia celebrada este año. / Cedida

Además, el Colegio Mayor Arosa quiso rendir un homenaje especial a la colegiala Dánae Salas por sus seis años de residencia.