Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año

Las entradas para O Son do Camiño en Santiago ya no vuelan tan rápido como hace un año. El festival compostelano se celebrará el 18, 19 y 20 de junio y los tickets para cada uno de esos días cuestan, con gastos de gestión incluidos, 89 , 99 y 69, respectivamente, disponibles en la web del festival.

Habrá un gran aforo se llene o no

Tras agotar la tacada inicial de 30.000 abonos para un recinto del Monte do Gozo cuyo aforo ronda las 42.000 personas, se puso otra partida a la venta que también se vendió por completo y ahora quedan tickets a la venta para cada jornada.

Aún hay boletos para cada jornada y el pasado año a estas alturas, ya era ‘sold out’ el sábado. Aún así, rondará las 40.000 personas por día, cifra que sitúa a esta cita como una de las principales de la agenta norteña.

El pasado 24 de marzo se lanzaron las entradas para cada día del macrofestival compostelano, todo ello tras una edición que, por primera vez, no daba esa opción inicial, una táctica que impulsó la compra de boletos con acceso a todo el cartel.

En 2025, O Son do Camiño fue el primer macrofestival gallego en lograr agotar todas las entradas para (al menos) uno de sus días ya que el sábado de esa edición mostró especial tirón entre el público gracias a los conciertos de The Prodigy, Amaral, Estopa, Steve Aoki, Dani Fernández, La La Love You, Lia Kali, Marlena, Tain y The Rapants, pero en el presente 2026, se va a otro ritmo.

Estrellas de 2025

En el cartel de esta nueva edición, sobresalen cinco nombres: Katy Perry (72,1 millones de oyentes al mes en Spotify), Linkin Park (55,4 mill.), Dj Snake (52,1 mill.), Lola Índigo (5 mill.) y Dani Martín (2,2 mill.), repóker cuyos nombres destaca a mayor tamaño el cartel.

Además, actúan Biffy Clyro, Guitarricadelafuente, Afrojack, SenSenra, Carlos Ares, Leire Martínez, Hoobastank, The Molotovs, The Bloody Beetroots, Sexy Zebras, Niña Polaca, MVRK, Barry B, Carlangas, D.Valentino, Ortiga, Corella, Michenlo, Sarria y Habló Pablo, entre más reclamos.

Publico del festival del pasado año / Antonio Hernández

Día mítico de 2025

En 2025, la jornada del sábado fue la primera en agotar las entradas, gracias al tirón de un listado de conciertos protagonizado por The Prodigy, Amaral, Estopa, Steve Aoki , Dani Fernández, La La Love You, Lia Kali, Marlena, Tain y The Rapants.

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El festival O Son do Camiño 2026 que, agote entradas o no, rondará las 40.000 personas por día, está impulsado por la Xunta de Galicia a través de la marca Concertos do Xacobeo, dentro de la programación cultural previa al Xacobeo 2027 y llega producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas (detrás del PortAmérica, por ejemplo) y Bring The Noise (responsable del Resurrection Fest).