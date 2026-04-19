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Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas

La falta de cuatro maquinistas en Vigo ha obligado a Renfe a cancelar trenes de Media Distancia, con especial impacto en las primeras horas de la mañana en el trayecto Vigo-Santiago-A Coruña

Imagen de archivo de un tren

Imagen de archivo de un tren / ECG

El Correo Gallego

Santiago

Nueve servicios de trenes de Media Distancia en Galicia previstos para este lunes, 20 de abril, han sido suspendidos por Renfe debido a la "ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo".

Según informa la compañía, la no disponibilidad de estos trabajaores, unido a la falta de aviso previo, han impedido ejecutar los turnos programados, dejando "sin cubrir cuatro servicios".

Pese a los intentos de la compañía por reubicar personal sin éxito, finalmente Renfe ha organizado un Plan Alternativo de Transporte por carretera y ha reforzado la atención en estaciones para minimizar el impacto y garantizar el derecho a la movilidad.

Qué lineas se han suspendido

El afectado es el Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), con mayor impacto en las primeras horas de la mañana.

Los trenes afectados son los que tenían previsto salir de Vigo hacia A Coruña a las 05.08, 08.00 y 10.35 horas; el Vigo-Santiago de las 17.16; y los que iban a circular en sentido opuesto, de A Coruña a Vigo, a las 08.00, 11.06 y 14.05 horas.

Tampoco estará operativo el Santiago-Vilagarcía de las 19.10 horas y su trayecto de vuelta a las 20.35 horas.

Las nueve líneas afectadas

A continuación, puedes consultar de forma más visual las líneas afectadas este lunes:

  • 34512 Vigo 05.08 – Coruña 07.17
  • 9082 Vigo 08.00 – Coruña 09.29
  • 9083 Coruña 08.00 – Vigo 09.27
  • 9112 Vigo 10.35 – Coruña 12.04
  • 9113 Coruña 11.06 – Vigo 12.33
  • 9143 Coruña 14.05 – Vigo 15.42
  • 33484 Vigo 17.16 – Santiago 18.45
  • 12457 Santiago 19.10 – Vilagarcía 19.50
  • 12490 Vilagarcía 20.35 – Santiago 21.15

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Renfe ha trasladado sus disculpas por las molestias ocasionadas y asegura que trabajará para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible teniendo en cuenta la dificultad para la operación de los servicios.

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