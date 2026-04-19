Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas

Nueve servicios de trenes de Media Distancia en Galicia previstos para este lunes, 20 de abril, han sido suspendidos por Renfe debido a la "ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo".

Según informa la compañía, la no disponibilidad de estos trabajaores, unido a la falta de aviso previo, han impedido ejecutar los turnos programados, dejando "sin cubrir cuatro servicios".

Pese a los intentos de la compañía por reubicar personal sin éxito, finalmente Renfe ha organizado un Plan Alternativo de Transporte por carretera y ha reforzado la atención en estaciones para minimizar el impacto y garantizar el derecho a la movilidad.

Qué lineas se han suspendido

El afectado es el Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), con mayor impacto en las primeras horas de la mañana.

Los trenes afectados son los que tenían previsto salir de Vigo hacia A Coruña a las 05.08, 08.00 y 10.35 horas; el Vigo-Santiago de las 17.16; y los que iban a circular en sentido opuesto, de A Coruña a Vigo, a las 08.00, 11.06 y 14.05 horas.

Tampoco estará operativo el Santiago-Vilagarcía de las 19.10 horas y su trayecto de vuelta a las 20.35 horas.

Las nueve líneas afectadas

A continuación, puedes consultar de forma más visual las líneas afectadas este lunes:

34512 Vigo 05.08 – Coruña 07.17

9082 Vigo 08.00 – Coruña 09.29

9083 Coruña 08.00 – Vigo 09.27

9112 Vigo 10.35 – Coruña 12.04

9113 Coruña 11.06 – Vigo 12.33

9143 Coruña 14.05 – Vigo 15.42

33484 Vigo 17.16 – Santiago 18.45

12457 Santiago 19.10 – Vilagarcía 19.50

12490 Vilagarcía 20.35 – Santiago 21.15

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Renfe ha trasladado sus disculpas por las molestias ocasionadas y asegura que trabajará para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible teniendo en cuenta la dificultad para la operación de los servicios.