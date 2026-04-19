Pediatras piden en Santiago más medios ante la falta de profesionales y el exceso de carga asistencial

Los pediatras gallegos que desempeñan su labor en atención primaria reclaman mayores recursos ante la falta de profesionales y el exceso de carga asistencial, al mismo tiempo que ponen el acento en que "más de un millón y medio de niños en nuestro país siguen sin tener garantizada la atención pediátrica", tal y como expuso la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria durante la reunión anual de este organismo celebrada este sábado en la Cidade da Cultura.

En la XIX novena edición de un encuentro en Santiago que fue inaugurado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y que contó con la presidenta de Sopega, Susana María Rey, y la máxima representante del comité organizador de esta cita, Iria Camino, Amparo Rodríguez Lombardía apostó por que esta cita sea "un referente de formación, pero también un espacio de unión, de reivindicación y de voz compartida”, y recordó que “en pediatría, cada detalle cuenta, y mantener viva la curiosidad y la sospecha clínica es, muchas veces, la clave para llegar al diagnóstico”.

Agendas inasumibles

Durante su discurso, consideró que aunque Galicia ha experimentado cierta mejoría en este campo, "no es suficiente", y puso el acento en que "no podemos normalizar agendas inasumibles porque, cuando se deterioran las condiciones de quienes cuidan, se resiente inevitablemente el cuidado”.

La presidenta de los pediatras gallegos de atención primaria reclamó reformas reales, con planificación y teniendo en cuenta a los profesionales, pero también "la implicación de la sociedad y de los responsables políticos".

“Necesitamos avanzar hacia un diálogo real, bidireccional y constructivo; somos profesionales altamente cualificados" Amparo Rodríguez Lombardía — Presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria

“Necesitamos avanzar hacia un diálogo real, bidireccional y constructivo", incidió al reivindicar protagonismo para unos "profesionales altamente cualificados, con conocimiento directo de la realidad asistencial, y debemos formar parte activa de las decisiones que afectan a nuestro trabajo y, por tanto, a la salud de nuestros pacientes”. Mostró además su preocupación ante el proceso de reforma del Estatuto Marco, para el que piden que sea “un estatuto médico propio, especifico y acorde con la complejidad de nuestro de trabajo”.

Acuerdos sólidos y estables

“Desde AGAPap”, dijo, “defendemos que cualquier reforma debe construirse desde el diálogo real, el consenso y el respeto a los profesionales. Necesitamos acuerdos sólidos que garanticen estabilidad y permitan ejercer nuestra labor con calidad”.

El conselleiro de Sanidade subrayó la contribución de la atención primaria al liderazgo en Galicia en las tasas de cobertura de la vacunación infantil y recordó que “la Xunta lleva años apostando por fortalecer esta especialidad y, desde 2019, ha aumentado un 35 % las plazas para mantener una cobertura elevada con profesionales de la pediatría en los centros de salud, lo que permite ofrecer una atención de calidad a los más pequeños”.

Refuerzo del nivel asistencial

Antonio Gómez Caamaño incidió en que el Ejecutivo autonómico es muy consciente de la importancia de la pediatría y del papel estratégico de la atención primaria y el refuerzo del nivel asistencial en los presupuestos de este año, "con una inversión histórica de 1.747 millones de euros, destinada a posibilitar una mejor atención en el día a día, con más recursos en los centros de salud y mejores condiciones para los profesionales”.

El conselleiro también hizo referencia a la reforma de la atención primaria en la que está trabajando la Xunta, que se presentará en este semestre, orientada a” avanzar hacia un modelo más humano, más resolutivo y mejor adaptado a las necesidades actuales”, trabajando en la implantación de “medidas con agendas más flexibles, menos carga burocrática o una mejor organización de los centros” para facilitar la labor de los profesionales y mejorar la atención a las familias.

Incorporación de la inteligencia artificial

En esta reunión anual, el programa puso este año el foco en la inteligencia artificial, que se consolida como una oportunidad relevante para el sistema sanitario, siempre que responda a necesidades reales y se aplique con rigor científico.

Así lo expuso el cardiólogo del Hospital Clínico de Santiago Carlos Peña, para quien la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito sanitario representa “una oportunidad significativa para mejorar la calidad asistencial si su desarrollo está orientado a resolver necesidades concretas de profesionales y pacientes”. Consideró que “la inteligencia artificial no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de problemas aún no resueltos”, y apuntó que “en un contexto marcado por la sobrecarga asistencial, las listas de espera y la creciente complejidad de los procesos clínicos, estas soluciones pueden contribuir a optimizar recursos y mejorar la eficiencia organizativa”.

Para Carlos Peña, “el objetivo final de estas herramientas debería ser permitir que los profesionales sanitarios centren su actividad en aquellas áreas donde aportan mayor valor”, sin perder de vista que la relación médico-paciente siga siendo “un elemento esencial, basada en la confianza y en la gestión compartida de la incertidumbre”.