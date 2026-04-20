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POLÉMICA

Carta abierta de Apatrigal a los responsables de instalar tubos metálicos en las gárgolas del Hostal: "O Obradoiro non admite banalizacións"

Desde la asociación recuerdan que cada elemento de la emblemática plaza "forma parte dun equilibrio", y añaden que la solución adoptada introduce "elementos visualmente agresivos nun dos conxuntos máis sensibles do país"

Una de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos después de la instalación de los tubos metálicos

Una de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos después de la instalación de los tubos metálicos / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

Primero fueron comentarios discretos, luego llegaron las primeras fotografías a las redes sociales y, ahora, una carta abierta publicada por la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) quiere denunciar la intervención llevada a cabo en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos durante las obras de restauración del histórico edificio.

En voz de su presidente y también arquitecto, Carlos Fernández Coto, la asociación explica que se ve en la obligación de publicar una carta abierta por la trascendencia que ha tenido la instalación de tubos metálicos en las estatuas que se emplean para el desalojo de las aguas pluviales, elevando el problema de una cuestión técnica a una de "alcance social, cultural e mesmo cívico".

La misiva expone que el debate generado por la actuación no es una "discrepancia puntual" dentro del oficio, sino que estamos ante una intervención que la ciudadanía de Santiago, "percibe como impropia dun lugar como o Obradoiro". Una opinión que también es compartida por arquitectos de talla mundial como David Chipperfield, que tal y como apuntan desde Apatrigal, "ten sinalado con claridade o desacerto da solución adoptada".

Por ello, desde la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego insisten en que la discusión "non está na necesidade de evacuar a auga, senón na forma na que se decidiu facelo", y califican la obra de "non estar á altura do lugar no que se insire".

Desde Apatrigal denuncian la instalación de elementos visualmente agresivos en uno de los conjuntos más sensibles de nuestro país

Desde Apatrigal denuncian la instalación de elementos visualmente agresivos en uno de los conjuntos más sensibles de nuestro país / Apatrigal

O Obradoiro non admite banalizacións

Como bien recuerdan desde Apatrigal, en la emblemática praza do Obradoiro, donde cada piedra tiene su historia, "cada elemento forma parte dun equilibrio extremadamenteo delicado e intervir nel, esixe algo máis que resolver un problema: esixe comprender onde se está a actuar".

Un equilibrio del que forman parte las gárgolas del Hostal, obra de Enrique Egas, que además de cumplir con su propósito de evacuar el agua de la lluvia, "son pezas que se integran nun discurso arquitectónico coherente", por lo que alterarlas con elementos ajenos "supón romper ese discurso" en un lugar que "non admite banalizacións nin respostas extravagantes".

Del mismo modo, Fernández Coto señala que la solución adoptada "non dialoga coa arquitectura" al introducir "elementos visualmente agresivos nun dos conxuntos máis sensibles do país". Además insite en que "non se trata dunha cuestión de gusto, senón de adecuación", y añade que en cualquier obra en un espacio como el Obradoiro, "o arquitecto debería aspirar a pasar desapercibido, a desaparecer na obra, a deixar que sexa o edificio quen continúe falando".

Piden respeto al Patrimonio

Después de la polémica que ha generado la intervención en las gárgolas del Hostal, desde Apatrigal indican que en pleno siglo XXI "existen solucións técnicas sobradamente contrastadas que permiten resolver a evacuación de augas sen recorrer a expresións tan rudimentarias", y ponen de ejemplo "canalizacións ocultas, sistemas integrados ou intervencións máis afinadas" como opciones para mantener el respeto al Patrimonio en la histórica plaza compostelana.

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Para terminar, desde la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego expresan que con esta carta "non pretende unha desautorización persoal", pero si la ven como "unha chamada clara a reconsiderar o executado e a situar a intervención no nivel de esixencia que a praza do Obradoiro impón", por lo que esperan que la situación, "sexa reconducida cunha solución acorde á dignidade do lugar".

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