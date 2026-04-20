HOSTELERÍA
Una compostelana repite podio en el Trofeo Especial al Mejor Cóctel con Aguardientes y Licores tradicionales de Galicia
Sonia García, tercera, tras el ganador, el lucense Gabriel Vilar, y Aroa Reguera, segunda, también de Lugo, tras una final celebrada en Santiago
La compostelana Sonia García se ha situado en el podio del Trofeo Especial al Mejor Cóctel con Aguardientes y Licores tradicionales de Galicia, con el mérito añadido de estar entre las tres mejores posiciones ya en 2025. La concursante santiaguesa ha repetido puesto como tercera clasificada en la edición de este año, cita que ha tenido como ganador al lucense Gabriel Vilar, con Aroa Reguera, segunda, también de Lugo, tras una final celebrada en Santiago este lunes por la tarde.
Apoyos
Este torneo cuya final ha tenido lugar en el Hostal dos Reis Católicos, es parte del XXII Campeonato Gallego de Coctelería, organizado por la Asociación Galega de Barmen (Agaba) hoy lunes en el Hostal de los Reyes Católicos.
El premio mayor está patrocinado por el Consejo Regulador de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia.
Cócteles ganadores
La enóloga y presidenta del Consejo, Sonia Otero, fue la encargada de entregar el premio a Gabriel Vilar, ganador de esta edición por una propuesta llamada "O de Sempre", que sedujo al jurado técnico durante la fase final. Por su parte, la lucense Aroa Reguera logró el segundo premio gracias a su cóctel "“Bagazo tropical", mientras que la santiaguesa Sonia García repite el tercer puesto del año pasado con una creación denominada "Éche o que hai".
En 2025, el triunfo fue para el lalinense Javier García González.
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