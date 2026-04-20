Un conductor de patinete con arma blanca increpa a la Policía Local en una intensa noche de controles en Santiago

El episodio más grave de este fin de semana en Santiago se produjo en la madrugada del pasado sábado en la rúa do Hórreo, cuando la Policía Local interceptó a un conductor de vehículo de movilidad personal (VMP) que circulaba por la acera de forma indebida. Al ser requerido por los agentes, el individuo reaccionó con insultos y faltas de respeto hacia la actuación policial. Durante su identificación se constató además que portaba un arma blanca, lo que elevó la gravedad del incidente, siendo finalmente propuesto para sanción por estos hechos, junto con las infracciones relacionadas con la conducción irregular y su actitud frente a la autoridad.

El balance en materia de seguridad vial durante el fin de semana deja también varios incidentes relevantes, entre los que destaca un atropello registrado en la rúa Santiago de Chile, en el que un turismo alcanzó a un peatón que resultó herido. A este suceso se suma un accidente de circulación en la avenida Gonzalo Torrente Ballester con tres vehículos implicados y daños materiales. Además, se llevaron a cabo múltiples controles de alcohol y drogas con resultados positivos, incluyendo el caso de una conductora en la plaza de Mazarelos y dos conductores detectados bajo la influencia de sustancias estupefacientes en la rúa do Sar y en la rúa Santiago de Chile. También se instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial en la rúa do Hórreo, donde un conductor fue sorprendido circulando sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

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Consumo de alcohol en la vía pública

En el ámbito de la convivencia ciudadana, la Policía Local realizó diversas intervenciones por infracciones a la ordenanza municipal, especialmente relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública y comportamientos incívicos. Se registraron casos en la rúa Nova y en la plaza de la Inmaculada, donde varias personas fueron identificadas y propuestas para sanción. También se intervinó en distintos puntos de la ciudad por micciones en la vía pública, con actuaciones en la rúa da Ensinanza, la rúa Fernando III O Santo y la confluencia de Alfredo Brañas con República de Argentina, además de la identificación de tres personas en la rúa do Hórreo relacionadas con la realización de pintadas en el espacio urbano. Finalmente, durante el fin de semana se realizaron también actuaciones de carácter asistencial, entre ellas el auxilio a una persona desorientada, además de intervenciones relacionadas con molestias por fiestas en domicilios, todas ellas sin mayor trascendencia.