«El contacto con personas autistas da sentido a nuestra labor investigadora»

¿Qué significa, en concreto con respecto al autismo, promover una investigación más inclusiva?

Básicamente se trata de tener en cuenta las necesidades de la comunidad autista a través de la relación con sus asociaciones, que son las que les pueden dar voz dentro de estos ámbitos. Siempre nos interesa que la investigación sea útil, que nuestro trabajo ayude a progresar donde tiene que hacerlo. Nosotros podemos tener ideas innovadoras y que creemos que pueden resultar muy interesantes, pero a lo mejor la gente en su día a día se plantea para qué le sirve y preferiría que se investigase en esto o aquello.

¿De ahí la importancia de encuentros como el del Cimus con pacientes con TEA?

Sí, porque se trata de darles en el Cimus de la USC el espacio para que puedan proponer sus ideas y para que nosotros escuchemos a las primeras personas interesadas en nuestras investigaciones, en este caso autistas, y que podamos trabajar para mejorar sus principales necesidades. Desde el grupo de Medicina Xenómica llevamos colaborando más de una década con las asociaciones, pero es la primera vez que se convoca a todas las entidades a un acto conjunto como el celebrado recientemente. Un encuentro que sirvió para escuchar a las personas más interesadas y para exponer nuestras ideas teniendo en cuenta a quiénes tenemos que responder.

Un 'feedback' muy positivo

¿Era la primera vez que se reunían de forma conjunta?

Exacto. El año pasado tuvimos un acto en el Cimus con Aspanaes que salió muy bien, vino mucha gente y todo el mundo salió muy satisfecho, y pensamos que era una buena idea replicarlo con otras asociaciones con las que también tenemos un contacto continuo.

¿Por qué resultó tan satisfactorio?

Porque hicimos una retrospectiva sobre cómo han sido las investigaciones, sobre la utilidad de su participación en nuestros proyectos, ya que sin las personas interesadas en nuestra investigación no avanzamos. Fue una puesta en común con la comunidad, como en este caso, donde se nos presentaron propuestas de investigación en un espacio de convivencia entre ciencia y asociaciones de pacientes, entre la investigación y la comunidad, en el que todo el mundo tiene posibilidad de contar sus ideas.

Mejorar su calidad de vida

¿Qué le aporta este intercambio con los pacientes?

Saber que lo que estamos haciendo es útil y tiene una aplicabilidad real, que puede ayudar a mejorar la vida de la gente porque las personas con trastorno del espectro autista sufren mucho. Algunas tienen más posibilidades de llevar una vida más autónoma, pero otras por desgracia menos. Entonces, lo que nos gusta es saber que lo hacemos tiene sentido, que todo va dirigido a que podamos ayudarles a mejorar, y trasladarles también que su participación en investigación no es en vano y tiene sentido. Para mí, personalmente, el contacto con la comunidad, con las asociaciones de pacientes, es lo que da sentido a la labor investigadora que llevamos a cabo en nuestro día a día.

¿En qué líneas de investigación trabajan en este campo?

Mi grupo dentro del Cimus lleva trabajando en autismo desde 2012, tanto desde la parte genética para ver si existe una causa genética del TEA, como en la parte de camuflaje de rasgos autistas, que es una forma de sufrimiento extra que afrontan las personas afectadas por la necesidad de encajar en el mundo que les rodea ocultando sus rasgos autistas. Eso conlleva muchísimo sufrimiento a nivel mental y se asocia con muchos más síntomas depresivos, ansiosos. Y trabajamos también mucho con el funcionamiento ejecutivo, con el procesamiento sensorial. Tiene mucho sentido investigar la forma de procesar el mundo que rodea a las personas autistas, conocer todo lo que subyace y que igual no son capaces de verbalizar.

En pocas palabras, ¿cómo definiría el trastorno del espectro autista?

El autismo es una forma diferente de ver el mundo, de procesar cómo son las cosas en el mundo. Se puede tratar toda una sintomatología asociada que puede aparecer, si existe una epilepsia o cardiopatías, pero el TEA per se no requiere cura ni la tiene porque es una forma de procesar y entender el mundo, de comunicarse y expresarse de forma diferente, pero totalmente válida, que a veces el problema está más en ese mundo de fuera, en cómo ve a esas personas que si las dejas son felices con sus propios rasgos del TEA.

Concienciación sobre el autismo

¿Cómo debería actuar ese mundo exterior para ser inclusivo con el autismo?

Debe haber mucha concienciación y conocimiento, pero también mucha sensibilización porque todos tenemos un móvil o un ordenador como herramienta para alcanzar esa sensibilidad. Pero por alguna razón eso no está ocurriendo, estamos yendo a extremos en los que lo más habitual se reconoce como algo que está bien y el resto está mal. Debemos entender que la diversidad existe, que las personas autistas están dentro de ellas y es una tarea de divulgación y sensibilización que hay que trabajar más en las familias, en las escuelas.

"Las mujeres siempre han sido las grandes olvidadas en todas las áreas de la medicina" María Tubío Fungueiriño — Investigadora en el Cimus de la USC

¿Cuánto tiempo lleva investigando en el Cimus?

Desde 2017 y aunque mi tesis doctoral la hice sobre trastorno obsesivo compulsivo, investigo sobre autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en temas relacionados con las neurodiversidades y con autismo y mujer, la parte de camuflaje de los rasgos autistas, que es algo que me ilusiona mucho porque las mujeres siempre han sido las grandes olvidadas en todas las áreas de la medicina. En el Cimus hemos logrado además validar la primera herramienta para España para evaluar el camuflaje de rasgos autistas, y es una línea que nos está dando muchas alegrías.