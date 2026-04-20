Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más VTC en SantiagoEdadismoMartín PallínArteciencIA en SantiagoRibeira
instagram

Premio nacional

Día Mundial do Circo con PistaCatro na Cidade da Cultura

O Xardín do Teatro foi escenario de ‘Sen patrón’, última produción da compañía

Tarde de circo en el Monte Gaiás de la mano de Pistacatro

Tarde de circo en el Monte Gaiás de la mano de Pistacatro

Ver galería

Tarde de circo en el Monte Gaiás de la mano de Pistacatro / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

A tarde do domingo foi unha festa no Monte Gaiás grazas á compañía de circo PistaCatro, que no Xardín do Teatro da Cidade da Cultura interpretou a súa última produción, Sen patrón. Tratábase de celebrar co Premio Nacional de Circo de 2025 coincidindo co día mundial desta especialidade escénica –que se conmemora anualmente o terceiro sábado de abril–.

En formato cabaré e ao máis puro estilo da compañía compostelá, o espectáculo combina teatro e circo a través de números aéreos, acrobacias, malabares e roda cyr.

Unha montaxe dinámica protagonizada por Aitor Garuz, Santiago Montero e Pablo Reboleiro, que constrúe unha dramaturxia propia, na que conviven o circo máis tradicional e mais as súas formas contemporáneas.

Sen patrón xoga cunha pregunta tan sinxela como reveladora: «Que pasa cando varias persoas queren levar a batuta ao mesmo tempo?». A partir de aí, créase un universo no que os obxectos voan, o caos se converte en espectáculo e o humor acompaña unha reflexión sobre a colaboración e o xogo compartido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents