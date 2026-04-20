Premio nacional
Día Mundial do Circo con PistaCatro na Cidade da Cultura
O Xardín do Teatro foi escenario de ‘Sen patrón’, última produción da compañía
A tarde do domingo foi unha festa no Monte Gaiás grazas á compañía de circo PistaCatro, que no Xardín do Teatro da Cidade da Cultura interpretou a súa última produción, Sen patrón. Tratábase de celebrar co Premio Nacional de Circo de 2025 coincidindo co día mundial desta especialidade escénica –que se conmemora anualmente o terceiro sábado de abril–.
En formato cabaré e ao máis puro estilo da compañía compostelá, o espectáculo combina teatro e circo a través de números aéreos, acrobacias, malabares e roda cyr.
Unha montaxe dinámica protagonizada por Aitor Garuz, Santiago Montero e Pablo Reboleiro, que constrúe unha dramaturxia propia, na que conviven o circo máis tradicional e mais as súas formas contemporáneas.
Sen patrón xoga cunha pregunta tan sinxela como reveladora: «Que pasa cando varias persoas queren levar a batuta ao mesmo tempo?». A partir de aí, créase un universo no que os obxectos voan, o caos se converte en espectáculo e o humor acompaña unha reflexión sobre a colaboración e o xogo compartido.
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: 'Solo escuchas las olas
- SG Monte do Gozo, la empresa que facilita vacaciones a los ganaderos gallegos: 'En el campo también hay sueldos de médico
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo