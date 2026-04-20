Actividades na USC
Filoloxía celebra a súa festa con charlas, teatro e presentacións de libros
O mércores 22 será o acto institucional, no día do patrón dos filólogos, San Isidoro de Sevilla
A Facultade de Filoloxía da USC conmemora esta semana a súa festividade cunha ampla programación cultural, que se desenvolverá dende hoxe ao 23 de abril. Así, entre as actividades organizadas, na entrada do centro do Campus Norte terá lugar entre as 10 e as 14h. un Micro aberto para a lectura de textos nas diferentes linguas que se imparten na facultade.
O martes ás 12, o decano Elias Feijó e a vicedecana de Cultura, Elsa González, presentan De pedra a azulexo. Obras premiadas no XI Concurso Literario Mazarelos 2025 e Converxencias 2025: Mundo rural, mundo urbano, e inaugúrase a mostra Proxectos colaborativos da Facultade de Filoloxía.
O acto institucional terá lugar o 22 de abril ás 12 horas, día de San Isidoro de Sevilla, patrón da facultade. A sesión vai contar coa charla Do ‘ueriloquium’ ao asterisco: alegoría e arqueoloxía da palabra, impartida polo profesor Virgilio García Trabazo, introducido pola profesora Helena de Carlos; e preséntase o libro Decanas e decanos da Facultade de Filoloxía (1977-2020). Conferencias pronunciadas no ciclo conmemorativo do 50 aniversario.
O xoves 23, ás 10 proxéctase The lost king, seguido dunha mesa redonda con Philippa Langley, Rubén Jarazo, Susana Jiménez, Cristina Mourón e Manuela Palacios, e tamén ese día no auditorio, ás 18.30h., Evaristo Calvo leva a escena Mala vida e pior morte do rei Ricardo III.
