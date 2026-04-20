MÚSICA
Luis Mera, músico de Santiago, estrena vídeo: de "Soy el castor"
Ese tema es parte del nuevo disco lago "Sereno y aislado (El viaje del pirata)". Apodado (Lucky), estudió en el Rosalía de Castro
Luis Mera (Lucky), músico de Santiago, ha estrenado el vídeo del tema titulado "Soy el castor", parte del disco "Sereno y aislado (El viaje del pirata)". Es un tempo medio de rock con algún tic de country blues de carretera, clip donde aparece a ratos tocando una Sigma acústica.
Tierra vecina
Luis Mera (Lucky), que ofreció a finales de marzo un concierto en la sala Fantástica (Santiago) grabó el vídeo "Soy el castor" en Villanueva de las Manzanas, Villacelama, Palanquinos y Mansilla de las Mulas (provincia de León). El río que aparece es el Esla. "Es una zona donde habitó parte de mi familia y donde he pasado muchos... Esos lugares forman parte del lote de lugares que habitan en mi corazón... Soy un gallego con sangre y antepasados cazurros", detalla online quien además tiene fuertes vínculos vitales con Suiza, donde actúa con cierta frecuencia.
Equipo del clip
La producción del clip es cosa María Pena y el mismo Lucky. El montaje y la postproducción es cosa de David Porto (Visualtec Producciones AV).
Este trabajo de Luid Mera (Lucky) titulado "Sereno y aislado (El viaje del pirata)", formado por 11 canciones y ya a la venta. Ese cancionero se suma a una discografía que además incluye "La hora de triunfar" (L.P. 2021); "El estratega" (E.P. 2022); y "!Pirata solitario".
Músico picheleiro que pasó por el instituto Rosalía de Castro, apela a los años 90 en una canción de su anterior disco largo "La hora de triunfar" (L.P. 2021); con la letra de "Almanaque del 92", "dedicado a la generación de quienes tuvimos que repetir la selectividad por las filtraciones del año 1992 en Santiago. Al final del tema suenan las campanadas reales de la Berenguela", explica.
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