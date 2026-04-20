Luis Mera, músico de Santiago, estrena vídeo: de "Soy el castor"

Luis Mera (Lucky), músico de Santiago, ha estrenado el vídeo del tema titulado "Soy el castor", parte del disco "Sereno y aislado (El viaje del pirata)". Es un tempo medio de rock con algún tic de country blues de carretera, clip donde aparece a ratos tocando una Sigma acústica.

Tierra vecina

Luis Mera (Lucky), que ofreció a finales de marzo un concierto en la sala Fantástica (Santiago) grabó el vídeo "Soy el castor" en Villanueva de las Manzanas, Villacelama, Palanquinos y Mansilla de las Mulas (provincia de León). El río que aparece es el Esla. "Es una zona donde habitó parte de mi familia y donde he pasado muchos... Esos lugares forman parte del lote de lugares que habitan en mi corazón... Soy un gallego con sangre y antepasados cazurros", detalla online quien además tiene fuertes vínculos vitales con Suiza, donde actúa con cierta frecuencia.

Equipo del clip

La producción del clip es cosa María Pena y el mismo Lucky. El montaje y la postproducción es cosa de David Porto (Visualtec Producciones AV).

Este trabajo de Luid Mera (Lucky) titulado "Sereno y aislado (El viaje del pirata)", formado por 11 canciones y ya a la venta. Ese cancionero se suma a una discografía que además incluye "La hora de triunfar" (L.P. 2021); "El estratega" (E.P. 2022); y "!Pirata solitario".

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Músico picheleiro que pasó por el instituto Rosalía de Castro, apela a los años 90 en una canción de su anterior disco largo "La hora de triunfar" (L.P. 2021); con la letra de "Almanaque del 92", "dedicado a la generación de quienes tuvimos que repetir la selectividad por las filtraciones del año 1992 en Santiago. Al final del tema suenan las campanadas reales de la Berenguela", explica.