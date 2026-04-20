Muere Pancho Mallón Tuñas, histórico hostelero y alma del Mesón Terra a Nosa de Santiago

Santiago despide a una de sus figuras más queridas en el ámbito de la hostelería. Francisco Mallón Tuñas, conocido popularmente como Pancho Mallón, falleció el pasado 17 de abril de 2026 a los 90 años de edad, según ha comunicado su familia. Pancho Mallón fue el fundador del Mesón Terra A Nosa, un establecimiento ubicado en la rúa Nova de Abaixo que con el paso de los años se consolidó como uno de los referentes gastronómicos de la ciudad. Lo que comenzó como una casa de comidas de ambiente familiar fue evolucionando hasta convertirse en una reconocida marisquería, hoy gestionada con éxito por su hijo, Chito Mallón.

Durante décadas, Mallón Tuñas trabajó codo con codo con su esposa, Josefa, levantando un negocio que acabaría siendo punto de encuentro tanto para vecinos como para visitantes. Su dedicación, constancia y visión empresarial contribuyeron a transformar el panorama hostelero compostelano en una época de cambio y crecimiento para el sector. A lo largo de su trayectoria, Pancho Mallón recibió diversos reconocimientos por parte de asociaciones empresariales y del ámbito de la hostelería, que valoraron su contribución al desarrollo económico y social de Santiago. Su figura es recordada no solo por su capacidad emprendedora, sino también por su cercanía y trato con la clientela.

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Sus cenizas fueron sepultadas en la más estricta intimidad familiar en el panteón del cementerio parroquial de San Juan de Barcala. Con su fallecimiento, Santiago pierde a uno de sus grandes nombres de la restauración, aunque su legado permanece vivo en la continuidad del Terra A Nosa y en la memoria de quienes lo conocieron. DEP