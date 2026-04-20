Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante "de pueblo" a media hora de Santiago: "Va a ir a tu lista"
Situado en Arzúa, este establecimiento ha llamado la atención del reconocido crítico Pablo Cabezali (@cenandoconpablo)
El popular crítico gastronómico Pablo Cabezali (@cenandoconpablo) ha vuelto a visitar Galicia. Tras visitar hace un par de meses un restaurante de Santiago que se coló directamente en "mis favoritos", el creador de contenido ha visitado en los últimos días un "increíble restaurante" a media hora de la capital gallega.
En esta ocasión, Cabezali se acercó a Dombodán, en Arzúa, para probar un local "en el que comes rico y abundante, como se hace en los pueblos gallegos, mientras te deleitas con un espacio increíble".
Se trata de Casa Brandariz, un restaurante que ocupa un espacio que data del año 1523 y que según apunta el influencer ya merece un hueco en los imprescindibles de cualquier buen comedor: "Cuando lo veas va a ir a tu lista de restaurantes pendientes".
"No tienen carta, es únicamente un menú a la carta, que sale por 45 o 55 euros por persona", señala Cabezali antes de sentarse a la mesa.
De lo tradicional a la innovación
El primer plato que pudo degustar fueron los callos. el "plato estrella de la casa". El influencer destaca su diferencia con los callos madrileños, subrayando el uso de garbanzos que los diferencia y un guiso "ligeramente picante" con un profundo sabor. "Tiene mucho mérito que a una persona a quien no le gustan los callos lo esté flipando con esto", afirma sorprendido.
Tras los callos, llega una recomendación del chef que rompe con lo tradicional: una ensalada de puerros asados con burrata, mortadela y pistacho. Si bien reconoce que no es un plato "muy de pueblo", lo define como "sobresaliente" y como una "grata sorpresa".
Entre los entrantes, Cabezali también probó los pimientos rellenos de langostino con queso de Arzúa, una receta que lo encandiló desde el primer momento: "Como pinta esto". "Están excelentes", añade, aunque admite que no le importaría que llevaran "más cantidad de queso".
"Qué bien se come en los pueblos"
Como platos principales, el mení ofrece opciones contundentes. Entre ellas, el creador de contenido probó el cordero, del que destacó que era una pieza "bien preparada, jugosa y por dentro y con la piel tostadita" y la mini costilla de vaca. "No sé que lleva pero está muy buena", señaló de esta última.
"Qué bien se come en los pueblos", resume durante la degustación, destacando además el acompañamiento con patatas caseras y una cesta de panes variados ideales para el "moje".
"Respecto al salado, yo os diría: si o si los callos, la ensalada de puerros increibles, y creo que me quedo más con el cordero que con la costilla de vaca", resume antes de pasarse al dulce.
Un final con una dulce sorpresa
Como sobre mesa, se decantó por un "postre galleguiño" como son las filloas, que, si bien las hay rellenas de chocolate, el creador se decantó por las de crema. "Como postre está excelente, y lo bueno es que te vienen dos por barba", resume.
Finalmente, Cabezali también quiso probar su tarta de queso casera de pistacho, un postre que, si bien al principio no le generaba demasiado interés acabó sorprendiendole: "Estéticamente creía que me iba a parecer muy sin más. De echo no es que sea una cosa muy llamativa, ni se ve así cremosa, pero que sorpresa en el paladar".
Su conclusión es clara: "Entre lo que me han sorprendido los puerros, los callos y la tarta de queso, más lo bonito que es el sitio por dentro y por fuera, me marcho feliz".
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