Peregrinos a cabalo
Pura Raza Galega no Camiño de Santiago: dez exemplares completan con éxito a ruta
Xinetes e amazonas de todas as idades, dende nenos ata adultos, participaron no percorrido que culminou na Praza do Obradoiro este domingo
Unha comitiva de dez exemplares de cabalo de Pura Raza Galega, cos seus correspondentes xinetes e amazonas, fixo a súa entrada triunfal na Praza do Obradoiro este domingo, tras completar con éxito a súa ruta polo Camiño de Santiago desde o Monte do Gozo. Desde a asociación de criadores desta especie, Puraga, consideran que o feito de ter completado este traxecto demostra "a súa nobreza e o seu vínculo indisoluble coa historia de Galicia".
A expedición destacou pola súa heteroxeneidade, contando con participantes de todas as idades, dende nenos a adultos, o que "reflicte o compromiso co relevo xeracional e a polivalencia destes animais como compañeiros ideais para a equitación de ocio en familia", destacan.
Tras a parada simbólica do grupo ante a Catedral de Santiago, o presidente de Puraga, Miguel Ángel Pernas Martínez, amosou a súa satisfacción polo éxito da ruta. Durante o encontro, quixo agradecer publicamente "o esforzo dos participantes, o compromiso dos socios e o apoio fundamental das entidades colaboradoras".
Clave na prevención de incendios
Así mesmo, o presidente aproveitou para lembrar que actos coma este son "vitais" para que a sociedade recoñeza o papel do cabalo Pura Raza Galega, non só como patrimonio cultural, senón como unha ferramenta real de traballo e un aliado estratéxico na prevención de incendios forestais a través do control da biomasa.
Pernas salientou especificamente que esta actividade conta co apoio directo da Deputación da Coruña, e puxo en valor tamén o labor de apoio constante que administracións como a Deputación de Lugo e a Consellería do Medio Rural prestan a Puraga, demostrando, xunto coa institución coruñesa, "un interese real pola pervivencia dunha raza equina única e absolutamente nosa".
Actividades en Sergude
Tras o seu paso pola capital galega, a comitiva dirixiuse ás instalacións do Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia, no Pazo de Quián (Sergude, Boqueixón). Alí continuaron coas actividades programadas, que incluíron unha recepción oficial e un xantar de confraternidade que se prolongou ata as primeiras horas da tarde, servindo de punto de encontro para gandeiros e defensores da raza chegados de toda a comunidade.
