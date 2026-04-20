Proxectos parados
Raxoi dálle para adiante á reanudación das obras na rúa García Lorca
O proxecto parouse pola aparición dunha tubaxe de fibrocemento coa que non se contaba
O goberno local amplía o prazo de execución en dous meses: até abril de 2027
A xunta de goberno local realizada este luns aprobou a modificación do proxecto de reurbanización da rúa García Lorca, paralizada dende o mes de xaneiro pola aparición dunha tubaxe de fibrocemento recuberta totalmente (nos seus 600 metros de lonxitude) por formigón. Un elemento "imprevisto" no proxecto inicial segundo explicaba en rolda de prensa a voceira do goberno local, Míriam Louzao.
A concelleira explicou a complicación "significativa" desta circunstancia para a xestión dun residuo como é o amianto, "dado que ao estar en contacto a tubaxe de fibrocemento co formigón debe considerarse igualmente contaminado". A edil relatou as cuestións burocráticas que o goberno local debeu resolver cos servizos de obras, contratación e asesoría xurídica até chegar á autorización deste modificado que se comunicou a Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, a adxudicataria da obra, mais esta presentou alegacións. "Estas alegacións non foron aceptadas polos informes técnicos".
A xunta de goberno aprobou para este cambio un modificativo de 117.993 euros (IVE incluído) e ampliou o prazo de execución en dous meses, co que o remate das obras se establece para o 22 de abril de 2027.
Diálogo coa veciñanza
Míriam Louzao recoñeceu os inconvintes que sempre xera unha obra para a veciñanza da contorna, máis neste caso cunha obra paralizada, e defendeu que "o concelleiro de Obras -Xesús Domínguez-, xunto co persoal técnico e os responsables da contratista explicaron esta situación á veciñanza", nunha reunión no mes de xaneiro, "tan pronto se puideron analizar as consecuencias".
A voceira do goberno de Santiago asegura que se informou "de todos os pasos que cumpría dar" e engadiu que se "recolleron todas as peticións para minimizar os problemas". Dende Raxoi aseguran que se mantiveron abertas as canles de comunicación cos afectados, pero Louzao recoñeceu que "non cabe máis que darlle a razón á veciñanza sobre as molestias que está a padecer cunha obra importante e complexa afectada por unha situación imprevisible".
Con todo, a voceira do goberno reafírmase en que "o Concello, técnica e politicamente, actuou con total dilixencia e transparencia", algo que continuará a facer cando Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa poida estar en disposición de reanudar as actuacións na rúa García Lorca e engadiu que Raxoi "continuará facendo un seguemento estrito dos traballos".
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo
- Crónica social compostelana | Comida de confraternidad de la promoción del curso 1966-67 del Colegio La Salle
- Vecinos alertan de un nuevo altercado violento en el Ensanche compostelano