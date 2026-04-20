El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento

Las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil en As Cancelas, en Santiago, siguen sin terminar varios meses después de haber incumplido el plazo inicial previsto para finales de 2025. A mediados de abril de 2026, y pese a que en enero se anunció una prórroga de 45 días, el proyecto continúa sin una fecha concreta de entrega y con un estado de ejecución que, sobre el terreno, dista aún de su conclusión. Este medio ya informó el pasado enero del primer retraso confirmado oficialmente por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, que atribuía la demora —entonces de mes y medio— a las dificultades derivadas del mal tiempo, especialmente en los trabajos de fachada. Sin embargo, ese margen adicional ha sido ampliamente superado sin que se haya producido una nueva comunicación oficial que actualice los plazos. Consultada recientemente, la Subdelegación no ha ofrecido respuesta, manteniéndose por ahora sin pronunciarse sobre la situación actual de las obras.

Estado en el que se encuentra la obra del cuartel de la Guardia Civil de As Cancelas. / Antonio Hernández

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, su portavoz provincial en A Coruña, Pedro Mariscal, reconoce abiertamente que el calendario previsto ha quedado desfasado y que todo apunta a un nuevo aplazamiento. “Seguramente no, casi al 100 % que se les va a dar otra prórroga”, señala, al tiempo que admite que ni siquiera existe en estos momentos una previsión clara de finalización: “Todavía no hay una fecha exacta de cuándo se deben entregar las obras, entre otras cosas porque no está claro cuándo las van a terminar”.

La percepción de la asociación coincide con lo observado recientemente en la propia obra. Aunque la estructura del complejo está finalizada, el estado general presenta todavía numerosas carencias: paredes sin rematar, exteriores sin ejecutar y una actividad constructiva muy limitada. Durante una visita al recinto, apenas se constató la presencia de dos operarios trabajando en la colocación del revestimiento de aluminio en la fachada del edificio de viviendas, lo que refuerza la sensación de escaso avance.

Estado en el que se encuentra la obra del cuartel de la Guardia Civil de As Cancelas. / Antonio Hernández

En este sentido, Mariscal cuestiona que la obra se encuentre en una fase realmente final, pese a que oficialmente se hable de remates. “Quedan los retoques finales, según dicen, pero lo que vemos es que la obra está bastante verde”, afirma. De hecho, insiste en que el ritmo actual no se corresponde con una finalización inminente: “No quedan 15 días de obra, queda para mucho más”, subraya.

La AUGC también pone el foco en la falta de evolución visible en los últimos meses. “No vemos que haya una evolución real de la obra, está como medio parada desde hace tiempo”, explica su portavoz, quien considera que el retraso es ya inevitable: “No se va a entregar en plazo, de eso estamos seguros”. La incertidumbre se centra ahora en conocer qué alegaciones presentará la empresa adjudicataria para justificar el incumplimiento y si estas serán aceptadas por la administración.

Penalizaciones a la empresa adjudicataria

Ante esta situación, la asociación no descarta emprender acciones. Según explica Mariscal, están valorando solicitar acceso al expediente para analizar los motivos del retraso y decidir si procede reclamar penalizaciones: “En función de lo que pongan, intentaremos ver si tomamos acciones legales o no”. Un paso que dependerá de si las causas alegadas por la empresa se consideran justificadas dentro de los márgenes que permite la contratación pública.

Más allá de los plazos, la AUGC insiste en el impacto que este retraso está teniendo tanto en los agentes como en sus familias. La paralización del proyecto prolonga una situación que ya venía siendo denunciada desde el inicio de la obra, cuando la asociación advirtió de que los tiempos no eran realistas para una infraestructura de tal envergadura. “Desde el primer momento consideramos que los plazos no se iban a corresponder con la realidad”, recuerda Mariscal, quien enmarca este caso en un problema más amplio: “Pasa como en el 90% de las obras en este país, que nunca cumplen las especificaciones por las que son contratadas”.

Estado en el que se encuentra la obra del cuartel de la Guardia Civil de As Cancelas. / Antonio Hernández

El retraso afecta directamente a las familias que tuvieron que abandonar los antiguos pabellones y que siguen a la espera de poder trasladarse a las nuevas viviendas, en un contexto especialmente complicado por el encarecimiento del mercado inmobiliario en la ciudad. “Es un perjuicio muy grande para las familias”, recalca el portavoz, que también señala el coste añadido para la administración: “Al final esto implica gastos extraordinarios, porque la factura siempre aumenta”.

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Con una inversión cercana a los doce millones de euros y concebido como una infraestructura clave para la Guardia Civil en Galicia, el cuartel de As Cancelas continúa, por ahora, sin una fecha clara de finalización. La falta de avances visibles, el silencio institucional y la previsión de nuevas prórrogas consolidan un escenario de incertidumbre que prolonga una obra que, lejos de estar rematada, sigue todavía en proceso.