TRASLADADO A UN CENTRO MÉDICO
Accidente laboral en Santiago: un operario resulta herido tras caer de un andamio cuando trabajaba en la urbanización del Avío
El hombre permaneció consciente en todo momento hasta la llegada de los servicios sanitarios
Los vecinos de la urbanización del Avío, en el barrio de Vista Alegre, se han despertado este martes sobresaltados por la presencia en la rúa Arturo Cuadrado Moure de los servicios de emergencias después de la caída de operario que trabajaba en lo alto de un andamio.
Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a EL CORREO GALLEGO que fueron alertados de este accidente laboral a través de la llamada de un particular en torno a las 09:00 horas de esta mañana. En el aviso, esta persona solicitó asistencia sanitaria para un trabajador que acababa de sufrir una caída de un andamio, señalando que pese al golpe, el operario se encontraba consciente.
Trasladado a un centro médico para valorar sus heridas
Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso de inmediato a Urxencias Sanitarias para que una ambulancia se desplazara hasta el punto del accidente, así como a la Policía Nacional y a Protección Civil. Finalmente, el operario ha sido trasladado a un centro médico para la valoración de sus heridas.
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