Accidente laboral en Santiago: un operario resulta herido tras caer de un andamio cuando trabajaba en la urbanización del Avío

Los vecinos de la urbanización del Avío, en el barrio de Vista Alegre, se han despertado este martes sobresaltados por la presencia en la rúa Arturo Cuadrado Moure de los servicios de emergencias después de la caída de operario que trabajaba en lo alto de un andamio.

Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a EL CORREO GALLEGO que fueron alertados de este accidente laboral a través de la llamada de un particular en torno a las 09:00 horas de esta mañana. En el aviso, esta persona solicitó asistencia sanitaria para un trabajador que acababa de sufrir una caída de un andamio, señalando que pese al golpe, el operario se encontraba consciente.

Imagen de la ambulancia este martes en la rúa Arturo Cuadrado Moure para socorrer al operario herido / Onda Cero

Trasladado a un centro médico para valorar sus heridas

Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso de inmediato a Urxencias Sanitarias para que una ambulancia se desplazara hasta el punto del accidente, así como a la Policía Nacional y a Protección Civil. Finalmente, el operario ha sido trasladado a un centro médico para la valoración de sus heridas.