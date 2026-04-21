El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial

Santiago vuelve a situarse en el foco de la arquitectura internacional, y, en esta ocasión, por un elemento tan común como inesperado: un ascensor.

En concreto, estamos haciendo referencia a los ascensores y escaleras mecánicas de la Estación Intermodal de Santiago. El proyecto, desarrollado por TK Elevator, ha sido reconocido como uno de los mejores del año a nivel mundial, tras hacerse con el premio 'Elevator World 2026' en la categoría 'Elevators, New Construction' de la prestigiosa publicación 'Elevator World'.

Los ascensores de la Intermodal de Santiago

Con 6 ascensores -3 de ellos panorámicos- y 8 escaleras mecánicas, desde Elevator World han destacado su complejidad técnica, su integración arquitectónica con el resto del complejo, el uso de la tecnología más avanzada -para garantizar control inteligente-, su eficiencia energética y las soluciones de seguridad y accesibilidad de última generación que aportan.

A todo ello hay que sumarle el impacto directo que estos elementos tienen en la experiencia de los miles de usuarios que transitan por la Intermodal de Santiago cada día.

Todos estos elementos se han distribuido para conectar andenes, vestíbulo principal y áreas de servicio, integrándose en la arquitectura como elementos estructurales y visibles. De esta forma, lejos de ser un mero elemento funcional, los ascensores y las escaleras se han convertido en piezas clave de la Intermodal.

Una de las escaleras mecánicas proyectadas en la Intermodal de Santiago / Lucía Martínez

Referentes de la movilidad accesible

Según informan desde TK Elevator, la estación compostelana requería una solución de movilidad acorde a su relevancia cultural y social. Su intervención responde precisamente a esa vocación: la de "hacer más accesible, fluido y acogedor un espacio que recibe millones de personas y peregrinos cada año".

La buena noticia ha sido compartida a principios de año por el CEO en TK Elevator Market Cluster South, Pedro Martín, a través de su perfil de Linkedln, en el que ha aprovechado para destacar que este reconocimiento los consolida como "referentes en soluciones de movilidad accesible" y pone en valor "su capacidad para combinar conocimiento y estructura local con una sólida proyección internacional; así como el conocimiento que aportamos desde España para competir y ser reconocidos a nivel internacional".

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