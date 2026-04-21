Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas

Un autobús quedó atascado este martes en la intersección de la avenida de Lugo con el Camiño de Ameixaga, en Santiago, al intentar incorporarse a esta vía en pendiente. El vehículo no logró superar el desnivel y su parte trasera quedó encajada contra el pavimento, impidiéndole avanzar o retroceder y bloqueando parcialmente la circulación.

El incidente, que se produjo alrededor de las 16.15 horas según informó la Policía Local, generó importantes retenciones en el periférico de la ciudad. La situación afectó especialmente al carril de servicio que permite salir hacia la rotonda inferior de Sar, conexión clave con el vial de Clara Campoamor y la rúa de Bernardo Barreiro, lo que agravó el tráfico en la zona.

Noticias relacionadas

Más de dos horas después del suceso, el autobús continuaba inmovilizado a la espera de la llegada de una grúa especializada que pudiera retirarlo sin causar más daños. Mientras tanto, los agentes regularon el tráfico para minimizar el impacto de las retenciones, que se prolongaron durante buena parte de la tarde.