¿Qué buses habrá entre Santiago y el aeropuerto de A Coruña durante el cierre de Lavacolla?

El cierre temporal del aeropuerto de Santiago a partir de este jueves obligará a miles de pasajeros a reorganizar sus desplazamientos, con el aeropuerto de A Coruña como principal alternativa. Ante este escenario, la Xunta ha diseñado un refuerzo específico del transporte público por carretera para facilitar la conexión entre ambas ciudades durante las cinco semanas en las que Lavacolla permanecerá sin actividad.

La medida responde al incremento de tráfico que registrará el aeropuerto coruñés, que asumirá buena parte de los vuelos desviados desde Santiago y sumará alrededor de 140 operaciones semanales adicionales. Este aumento de la actividad, que prácticamente duplicará el volumen habitual de Alvedro, ha llevado a reforzar la oferta de autobuses con nuevos servicios diarios que amplían las opciones de desplazamiento a lo largo de toda la jornada.

En los días laborables, la conexión entre la estación intermodal de Santiago y el aeropuerto de A Coruña contará con seis servicios diarios en cada sentido. A las frecuencias ya existentes se suman nuevas salidas desde la capital gallega a las 10.05, 14.25, 18.55 y 19.55 horas, lo que permite cubrir tanto franjas de mañana como de tarde y adaptarse mejor a los horarios de los vuelos.

En sentido inverso, desde el aeropuerto coruñés hacia Santiago, también se refuerza la oferta con nuevas expediciones a las 10.15, 12.15, 18.15 y 21.15 horas, que complementan las conexiones habituales. De este modo, se configura un servicio más amplio que busca facilitar tanto la llegada como la salida de pasajeros en un contexto de mayor demanda.

El refuerzo se extiende igualmente a los fines de semana, aunque con una programación ajustada a la menor intensidad de tráfico. Los sábados, los usuarios dispondrán de nuevas salidas desde Santiago a las 10.05 y 19.55 horas, además de la conexión ya existente de las 13.00. Desde el aeropuerto de A Coruña se incorporan servicios a las 10.15 y 12.15, que se suman al habitual de las 12.10.

En el caso de los domingos y festivos, la Xunta añade nuevas opciones para garantizar la movilidad en ambas direcciones. Desde Santiago se habilitan salidas a las 10.05 y 19.55 horas, además de la de las 13.00, mientras que desde Alvedro se incorpora una expedición a las 18.15, que complementa la conexión ya existente a las 12.10.

Este dispositivo especial de transporte se mantendrá durante todo el periodo de cierre del aeropuerto compostelano, con el objetivo de dar respuesta al aumento de viajeros que se verán obligados a desplazarse hasta A Coruña para tomar sus vuelos. La ampliación de horarios y frecuencias busca, en este sentido, ofrecer una alternativa suficiente y flexible ante una situación excepcional que altera por completo la movilidad aérea en Galicia.

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Desde la Administración autonómica recomiendan a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y consultar los horarios actualizados, ante un escenario en el que la demanda de transporte hacia el aeropuerto coruñés será significativamente superior a la habitual.