Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico

La cuenta atrás para el cierre total del aeropuerto de Santiago acaba este jueves. El pasado 13 de enero comenzaban las obras de mejora de la pista de aterrizaje en Lavacolla -que no se renovaba desde el año 2008- con una duración estimada de 15 meses. Hasta el momento, se han realizado en horario nocturno sin afectar al tráfico aéreo de la terminal compostelana. Una situación muy diferente a la que se vivirá dentro de 48 horas, ya que los trabajos llegan a la fase en la que provocarán el cese total de actividad del aeródromo de la capital de Galicia.

¿Hasta cuándo?

Las obras de mejora del pavimento del aeropuerto de Santiago, que también incluyen la renovación de los sistemas de balizamiento y drenaje de la pista de aterrizaje con alrededor de 900 nuevas balizas LED y 6,5 kilómetros de nuevas canaletas, causarán el cierre del mismo desde este jueves 23 de abril hasta el próximo 27 de mayo.

Un avión durante la maniobra de despegue en el aeropuerto de Santiago / Jesús Prieto

¿Por qué ahora?

Las actuaciones que se están llevando a cabo en la terminal compostelana se enmarcan, según Aena, dentro del plan de mejora continua en sus infraestructuras aeroportuarias, que tiene como objetivo "alargar la vida útil del aeropuerto y adecuarlo para la operativa futura".

Una vez finalizadas las obras, la terminal de Santiago será más eficiente energéticamente hablando y, con su pista recién renovada, iniciará una nueva etapa para intentar cambiar la tendencia de pérdida de pasajeros de los últimos meses, incorporando rutas internacionales como la conexión directa con Nueva York, que será operada por la compañía United Airlines desde el próximo 28 de mayo.

Un avión de United aterriza en el aeropuerto de Newark, puerta de entrada a Nueva York / Mel Evans

¿Qué alternativas hay?

El cierre del aeropuerto de la Lavacolla entre los días 23 de abril y 27 de mayo hará que la terminal coruñesa de Alvedro sea la más beneficiada, puesto que gran parte del tráfico aéreo que debería pasar por Santiago terminará en A Coruña.

Es decir, los habituales cinco destinos de los que disfrutan en la ciudad herculina -Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Gran Canaria, Ginebra y Milán-, pasarán desde este jueves a tener once incluyendo también los de Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres-Heathrow y París-Orly. Muy distinto será en Vigo, ya que Peinador apenas tendrá que reforzar la conexión con Barcelona durante el cierre en el aeropuerto Rosalía de Castro.

Según explicó la semana pasada el director de Alvedro, Joan Ibáñez, durante el cierre de 35 días en Santiago el aeropuerto de A Coruña pasará de 856 operaciones a 1.486, lo que va a suponer un incremento del 70% del tráfico aéreo en la terminal coruñesa, por lo que, para hacer frente al aumento de pasajeros, aumentará en 700 las plazas de aparcamiento en un área de estacionamiento situada junto a la carretera nacional y desde la que se habilitará una senda peatonal de acceso y un bus lanzadera gratuito cada diez o quince minutos.

Asimismo y con el fin de facilitar los desplazamientos desde la capital de Galicia, la Xunta ha anunciado un refuerzo de las conexiones de autobús entre la estación Intermodal de Santiago y el aeropuerto coruñés.

¿Qué consecuencias tendrá en Santiago?

El cese de actividad durante 35 días del aeropuerto Rosalía de Castro para renovar su pista de aterrizaje será un nuevo escollo en la crisis que desde hace tiempo atraviesa la terminal compostelana, que acumula varios meses consecutivos con pérdida de pasajeros, sobre todo desde el cierre de la base de Ryanair en Santiago. Según los últimos datos difundidos por Aena, estos reflejan una caída trimestral del 29,6% de usuarios en Lavacolla, situando al aeródromo compostelano como el que más tráfico comercial pierde en España.

Pasajeros en el aeropuerto de Santiago facturan su equipaje antes de tomar un vuelo / Antonio Hernández

Tal y como explicaba a principios de abril la economista de la Universidad de Santiago, María Cadaval, "la incógnita no es si va a haber o no va a haber impacto porque ya sabemos que lo va a haber, sino la magnitud del mismo". Del mismo modo, Cadaval señaló que en el mes de mayo del pasado año, Santiago registró un total de 2.410 vuelos, lo que supuso más de 300.000 pasajeros. Unos viajeros que ahora no llegarán directamente a la capital gallega, por lo que Cadaval apuntó que Compostela corre un "riesgo de desvío de destino", ya que, sin vuelos directos, esos pasajeros decidirán viajar a otro destino.

Modificaciones del transporte urbano al aeropuerto durante las obras

Además, durante el periodo de cierre, la línea de autobús urbano 6A, que realiza el servicio al aeropuerto, modificará su recorrido. El trayecto terminará y se iniciará en la parada anterior a la terminal, en la zona de Noval (en la carretera N-634, a la altura del restaurante Casa Lorenzo). En algunas frecuencias, el autobús sí accederá a la parada del aeropuerto, con el objetivo de dar servicio al personal de la terminal.

Del mismo modo, Tussa informa de que no serán de aplicación las restricciones de acceso y bajada durante el recorrido, de manera que los usuarios podrán subir y bajar do autobús en cualquier parada en los dos sentidos de circulación. Cuando se retome la normalidad en el aeropuerto, se volverá a la situación actual, en la que las paradas desde la Intermodal hasta San Marcos, en dirección Lavacolla, serán solo para recoger viajeros, mientras que en el trayecto inverso, serán exclusivamente para dejarlos.