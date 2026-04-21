TEATRO
«Cifra récord» en Santiago en el Certame de Teatro Intercentros: 500 participantes
Empieza el 27 de abril en el Principal con el grupo del IES Antón Fraguas, parte de una programación con 26 funciones. Es una propuesta del Concello con entrada libre.
La trigésima edición del Certame de Teatro Intercentros empieza el lunes 27 de abril con 16 centros educativos, organizada por el Concello de Santiago.
Este certamen escolar prosigue durante las jornadas del martes 28 de abril, jueves 30 y viernes 1 de mayo y lunes 4 .
Colaboración
El festival fue presentado ayer en Raxoi por la concelleira de Educación, Míriam Louzao, acompañada de la representante de los Equipos de Dinamización da Lingua Galega de los centros escolares de Santiago y comarca, Sagrario Torrado, y la codirectora do grupo Teatro das Maniotas (IES de Brión), Loli Santos.
Apertura
El ciclo del 2026 ofrece 26 funciones y se abre con el grupo del IES Antón Fraguas (10 h.), con la representación de Os vellos non deben de namorarse, un clásico de Castelao.
El festival nace como propuesta con elencos integrados por alumnado de cada centro escolar implicado. Torrado recordó que la primera edición se celebró en el instituto Xelmírez I, durante el curso 1995-1996.
Todas las obras se representan en el escenario del Teatro Principal (con acceso libre).
Gala especial
Este año, el certamen «acada unha cifra récord con preto de 500 participantes, chegados de 16 grupoos».
La organización prevé una asistencia de unas 3.900 personas con un Principal que durante este proyecto apuesta por el teatro amateur de carácter formativo. El miércoles 6 de mayo (17:30 h.), se hace la gala conmemorativa del 30 aniversario.
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