LIBROS
El Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago empieza con María Solar como invitada
Tras encuentro con la prensa de este martes, su primera cita es el miércoles (18 h.). Cuenta con Miguel García-Fernández comp coordinador del proyecto
El Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago se presenta este martes (18 horas) en dicho espacio de El Corte inglés en Compostela con la periodista y escritora compostelana con María Solar como invitada. Tras ese encuentro con la prens, su primera cita es el miércoles (18 h.). C
Mes del Libro.
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago presenta este proyecto cultural en la semana final del llamado Mes del Libro. El encuentro contará con la participación de Miguel García-Fernández, coordinador del Club de Lectura, y de la citada María Solar, autora invitada a la sesión inaugural del Club.
Objetivos
Durante este encuentro en favor de los libros se van a presentar los objetivos del proyecto (entre ellos contribuir a la difusión de la lectura, algo que este espacio ya hace al colaborar con los premios literarios que impulsa la asociación cultural Casino de Santiago), la programación prevista y las claves de esta nueva iniciativa cultural impulsada por Ámbito Cultural. Además, se va a hablar hoy de la novela "As malas ideas / Las malas ideas", escrita por Solar.
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