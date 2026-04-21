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Dire Straits y Beethoven, juntos en Santiago gracias al Conservatorio de Música y al centro comercial As Cancelas

Tras su acuerdo de colaboración, anuncian conciertos didácticos especiales de entrada libre "para democratizar el acceso a la música clásica y contemporánea"

A la izquierda, portada de un dvd de Dire Straits y retrato de Beethoven. Al lado, cartel de los conciertos del CMUS Santiago y el centro comercial As Cancelas.

A la izquierda, portada de un dvd de Dire Straits y retrato de Beethoven. Al lado, cartel de los conciertos del CMUS Santiago y el centro comercial As Cancelas. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Los hits mundiales del rock de Dire Straits y las composiciones eternas de Beethoven se van a dar la mano en Santiago gracias al Conservatorio de Música de Santiago (CMUS) y al centro comercial As Cancelas.

El CMUS y As Cancelas organizan en breve dos conciertos didácticos para todos los públicos tras un acuerdo de colaboración "para democratizar el acceso a la música clásica y contemporánea", señalan en la nota de prensa.

Fechas

Así, se realizarán dos recitales didácticos en el centro comercial, integrados en la programación del Show de Celi, la mascota infantil de As Cancelas (cada viernes y sábados a las 19:00 h, en la planta de restauración). El primer concierto se celebrará el viernes 24 de abril y el segundo, el viernes 8 de mayo. El repertorio incluirá piezas en formato cuento con una duración aproximada de 15-20 minutos, más un repertorio de rock de una media hora.

Música de videojuegos

Además, se ofrecerá una selección de música de videojuegos, piezas tradicionales de las Islas Británicas, composiciones de Ludwig van Beethoven y un clásico del rock como "Sultans of Swing", de Dire Straits, grupo liderado por el cantante y guitarrista Mark Knopfler, que actuó en Santiago en 2015. Los conciertos serán interpretados por el Aula Colectiva de Viola, el Grupo de Violonchelo y la Orquesta de guitarras del CMUS.

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Nueva colaboración

El centro comercial As Cancelas inicia así una nueva colaboración con el Conservatorio de Música de Santiago de Compostela (CMUS) "con el objetivo de acercar la música clásica y contemporánea al gran público, sacándola de las aulas y auditorios para trasladarla a un entorno cotidiano y dinámico", detallan.

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