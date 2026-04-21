La fiesta que no puedes perderte este finde a media hora de Santiago: con Mondra, Mägo de Oz y champiñones 'a fartar'

Con la llegada de los últimos compases del mes de abril, se acerca la mejor época del año y para ir calentando motores, son muchas las localidades gallegas que ya han dado el pistoletazo de salida a la temporada de verbenas.

Al respecto, este viernes 24 de abril arranca la XXXV edición de una de las citas gastronómicas más populares de Galicia, que contará con destacadas actuaciones musicales a lo largo del fin de semana.

A menos de media hora de Santiago, el champiñón volverá a ser el gran protagonista en Ordes los próximos 24, 25 y 26 de abril con una nueva edición de su esperada fiesta.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada de una de las citas más destacadas del mes de abril en la comunidad.

Programación Festa do Champiñón 2026

La XXXV Festa do Champiñón llenará Ordes de una gran variedad de actividades, conciertos, degustaciones y pasacalles.

En el cartel de esta edición, elaborado por el estudio local Mutante Creativo de la mano del ilustrador Sokram, destacan las actuaciones a lo largo del fin de semana de orquestas como la París de Noia y Capitol, o los conciertos de Mondra y Mägo de Oz, entre otras citas musicales.

Cartel de la Festa do Champiñón de Ordes / Cedida

Además de los conciertos, esta popular cita gastronómica contará con muestra de maquinaria agrícola, el desfile de tractores, una feria de artesanía y la habitual degustación de champiñones en los locales de hostelería de Ordes, habiendo también servicio de pulpería.

Programación día a día

Viernes, 24 de abril

Si vamos por días, la XXXV Festa do Champiñón empezará el viernes con las actuaciones de la orquesta La Fórmula (22.30 h.) y del artista teense Mondra (23.30 h.).

El artista teense Mondra / Cedida

Sábado, 25 de abril

Durante el sábado se sucederán numerosas actividades como pasacalles (con Embruxo Gaiteiros y la Asociación Cultural Camiño Real), charangas, teatro para los más pequeños...

También tendrá lugar la apertura de la exposición de maquinaria agrícola, la feria de artesanía y el desfile de tractores por las calles de Ordes.

Ya por la noche, a las 22.30 horas dará inicio la verbena con la actuación de la orquesta Finisterre, a la que seguirá, desde las 23.30 h., el concierto de Mägo de Oz.

Domingo, 26 de abril

El último día contará también con las exposiciones, pasacalles y la feria de artesanía. En cuanto a la nota musical, esta la pondrán el Grupo Alaska, la charanga BB+ y, desde las 18.00 horas, las orquestas París de Noia y Capitol.

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Cambios en el tráfico

Con motivo de la celebración de la Festa do Champiñón, se producirá una reordenación temporal del tráfico en algunas calles y zonas de Ordes, que puedes consultar con más detalle en la web oficial del concello o bien en sus redes sociales.