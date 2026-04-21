Gumersindo Feijoo, elegido nuevo director científico del Cretus de la USC

Gumersindo Feijoo, catedrático de Ingeniería Química de la Universidade de Santiago, acaba de ser elegido como nuevo director científico del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnologías Ambientales de la USC (Cretus), en sustitución de María Teresa Moreira.

A lo largo de su carrera investigadora, el profesor de la USC, acreditado como catedrático desde 2008, ha supervisado 32 tesis y participado en 21 proyectos europeos, 12 nacionales y 38 contratos de I+D relevantes con empresas.

Ha publicado más de 350 artículos científicos indexados en el JCR y cuenta con nueve patentes o marcas registradas, dos en explotación.

Investigación de impacto internacional

El impacto de la investigación realizada por Gumersindo Feijoo queda reflejado por el número de citas que le permite ser incluido en el ranquin de Stanford entre el 2% de los científicos más citados del mundo, y en su presencia en 156 documentos de planificación estratégica de la Comisión Europea, así como otros veinte países, entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos o Singapur.

Es reseñable también su actividad como divulgador científico en plataformas en abierto con The Conversation o GCiencia.

En su actividad profesional ha desempeñado a su vez diferentes cargos de responsabilidad, como es el caso de vicerrector o director de departamento.

Principales desafíos

El Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnologías Ambientales de Santiago trabaja en la búsqueda del diagnóstico, el desarrollo tecnológico y la evaluación de soluciones para abordar de forma holística desafíos ambientales ambiciosos, mediante la cooperación interdisciplinaria.

Una singularidad que le permite aplicar una agenda científica firmemente comprometida con las políticas ambientales actuales.

Dentro de su iniciativa investigadora, el Cretus combina las capacidades de diferentes áreas de Ciencias Experimentales, como ecología, ecotoxicología, modelización o química analítica y ambiental; pero también de Ciencias Sociales, como derecho ambiental, economía y psicología social; o de Humanidades (arqueología) e Ingeniería (biotecnología ambiental, ingeniería ambiental y de procesos).

Reconocimiento Cigus

Este centro de la USC cuenta en la actualidad con 32 investigadores adscritos, 7 vinculados, 25 investigadores postdoctorales, 65 investigadores predoctorales y 12 técnicos de gestión y personal de laboratorio.

El Cretus es uno de los diez centros de investigación del sistema universitario gallego que tienen el reconocimiento Cigus de la Xunta, mediante el que se acredita la calidad e impacto de su investigación.