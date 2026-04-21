Investigación pioneira da USC en Cova Eirós: o coláxeno revela unha dieta máis diversa no Paleolítico
A análise de máis de 100 restos óseos non identificados previamente permitiu determinar as especies consumidas tanto por neandertais como por humanos modernos.
L.R.
Unha nova investigación en Cova Eirós (Triacastela, Lugo) revela que neandertais e humanos modernos que habitaron as serras orientais de Galicia tiveron unha alimentación máis diversa do que se cría. O estudo, liderado pola Universidade de Santiago, identificou restos de animais cazados hai miles de anos mediante unha técnica pioneira de análise ósea.
O ZooMS é un método baseado na asignación de categorías taxonómicas en función da identificación de secuencias peptídicas no coláxeno que se conserva nos ósos dos animais e comparándoos con bibliotecas de secuencias de referencia. Este método permite polo tanto identificar aqueles restos óseos que polo seu elevado grao de fragmentación non poden ser identificados mediante anatomía comparada, a base de calquera estudo zooarqueolóxico ou paleontolóxico.
Publicado en acceso aberto na revista International Journal of Osteoarchaeology, o traballo presenta o resultado da aplicación deste novidoso método en 114 restos fáunicos que non puideron ser identificados mediante métodos tradicionais e comparándoos co estudo morfolóxico de máis de 8.000 restos fáunicos do xacemento. Isto permitiu demostrar unha maior diversidade na dieta cárnica dos grupos cazadores-recolectores da que se coñecía ata o momento, deixando patente que a maior intensidade no procesado dos herbívoros introduciu un sesgo na identificabilidade dos restos destes animais, dos cales hai unha maior cantidade de esquirlas óseas indeterminadas que doutros animais, coma os osos cavernarios.
Colaboración científica e apoio institucional
O estudo, liderado por Hugo Bal García, do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste – Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT) da USC e do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas e Culturais (CISPAC), realizouse en colaboración coas investigadoras e investigadores Samantha Brown (CENIEH), Iván Rey Rodríguez (UVIGO-IPHES), Mikel Díaz Rodríguez (UVIGO-CISPAC), Carlos Fernández Rodríguez (ULE), Álvaro Ibáñez Encinas (USC-IPHES), Arturo de Lombera Hermida (UNIOVI-CISPAC), Tania Mosquera Castro (USC-CISPAC), Xosé Pedro Rodríguez Álvarez (URV-IPHES) e Ramón Fábregas Valcarce (USC-CISPAC).
Esta investigación forma parte do proxecto ‘Dinámicas poblacionales y tecnológicas durante el Pleistoceno final-Holoceno de las Sierras Orientales del Noroeste Ibérico 2- Generación de Conocimiento 2022’ (PID2022-142337NB-I00), financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU/AEI/10.13039/501100011033) y ‘Feder Una manera de hacer Europa’. As escavacións arqueolóxicas no xacemento de Cova Eirós contan con financiamento da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
