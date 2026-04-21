Luz verde al centro para víctimas de violencia de género con adicciones de Santiago: costará un millón

El primer centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género con problemas de adicción va tomando forma. La Xunta de Galicia autorizó este lunes la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social e Igualdade y la Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home para su creación. El presupuesto de este acuerdo es de 960.023,79 euros, que la entidad invertirá en reformar y equipar un inmueble de su titularidad situado en Santiago para albergar este equipamiento.

Según explica el Gobierno autonómico, en este centro se ofrecerá una atención integral a las víctimas con el objetivo de ayudarlas a recuperar su autonomía personal, al mismo tiempo que se procura garantizarles un espacio seguro y de protección tanto a ellas como a sus hijos e hijas. Desde Igualdade indican que "hai que ter en conta que estas mulleres son especialmente vulnerables, polo maltrato que sufriron e pola súa adicción ao alcol ou outras substancias".

Por ello, la Consellería sostiene que las víctimas precisan de una atención especializada centrada, en una primera fase, en el control y superación de las adicciones, para así poder atajar, en una fase posterior, las secuelas derivadas de la situación de violencia que padecieron y preparar su reincorporación a la vida autónoma.

Ubicado en Aríns y con 20 plazas

El paso dado ayer por el Ejecutivo gallego da continuidad al anuncio realizado el pasado mes de noviembre por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, cuando reveló que el recurso tendrá su sede en la parroquia de Aríns. Según pudo saber este diario, está previsto que disponga de un total de 20 plazas con posibilidad de ampliación. La previsión en aquel momento era que pudiera estar en funcionamiento a lo largo de este año, con lo que el cumplimiento de este plazo dependerá de cuánto tarden en completarse las actuaciones necesarias para reformar y equipar el inmueble.

Este centro se había proyectado inicialmente en el municipio pontevedrés de O Porriño. Apenas un mes después del anuncio, el Concello renunciaba a él. Su alcalde, Alejandro Lorenzo, señalaba por aquel entonces, en diciembre de 2024, que habían tenido que devolver la subvención que permitiría su apertura al "haber sido imposible adquirir el inmueble donde se iba a emplazar".

Ampliación de la red gallega

Desde San Caetano destacan que este nuevo recurso ampliará la red gallega de acogida, que en la actualidad está formada por ocho centros y ofrece más de 80 plazas. Estos equipamientos están situados en A Coruña, Ferrol, Lugo, Vigo, Ourense, Burela y Chantada, a los cuáles hay que sumar el Centro de Recuperación Integral de Santiago, que actúa como coordinador.