Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago

El desarrollo urbanístico de Santiago ha superado este lunes un paso administrativo determinante para paliar la crisis habitacional que atraviesa la capital gallega. El Consello de la Xunta ha otorgado la aprobación inicial al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo de suelo en el ámbito SUD-1 de Mallou, una pieza estratégica en la zona norte de la ciudad que permitirá la construcción de 3.609 nuevas viviendas. Este avance supone la consolidación de un proyecto que, tras años de planificación, entra ahora en su fase definitiva de tramitación con el objetivo de que las máquinas empiecen a trabajar en la urbanización del terreno en el año 2027.

La ordenación prevista para Mallou no solo destaca por su volumen, sino por su carácter marcadamente social. De las más de 3.600 viviendas proyectadas, el 80 % contará con algún tipo de protección pública, lo que convierte a este sector en el principal pulmón de vivienda asequible para la ciudad a corto y medio plazo. El proyecto abarca una superficie de casi 520.000 metros cuadrados en la cuenca alta del río Sar, situándose como una prolongación natural del casco urbano hacia el norte. La ordenación diseñada por los técnicos autonómicos estructura el terreno en cinco grandes manzanas separadas por una red viaria principal, integrando bloques residenciales colectivos que oscilarán entre las dos y las diez plantas de altura.

Más allá de la zona residencial, el PIA de Mallou ha sido concebido bajo un modelo de barrio autosuficiente que incluye 3.558 plazas de aparcamiento y una reserva significativa de suelo para equipamientos públicos y zonas verdes. Según los detalles técnicos aprobados, los servicios y dotaciones se situarán de forma periférica para que no solo den servicio a los nuevos residentes, sino que también puedan ser disfrutados por los vecinos de los barrios colindantes. Tras este acuerdo del Consello, el documento se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para abrir un periodo de información pública de 15 días, paso previo a la licitación de las obras de urbanización.

Verea denuncia la "inacción" del BNG

La actualidad en materia de vivienda en Santiago también se trasladó este lunes al ámbito municipal con la comparecencia de Borja Verea. El líder del Partido Popular local se mostró tajante ante lo que considera una falta total de iniciativa por parte del Gobierno de Goretti Sanmartín, señalando que la vivienda es hoy el principal problema de los compostelanos. "Os datos destes tres anos son evidentes e demostran que Goretti Sanmartín está instalada na inacción sen iniciativa, sen planificación e sen medidas concretas", denunció Verea, quien subrayó que, bajo el mandato del BNG y Compostela Aberta, "nin se construíu unha soa vivenda pública, nin se puxo un só alugueiro público municipal a disposición dos santiagueses".

El portavoz popular también cargó contra la estrategia del ejecutivo local de centrar todo el debate en la declaración de Santiago como zona tensionada, una medida que considera una "excusa" para enmascarar la falta de gestión. "Xa está ben de utilizar a declaración de zona tensionada para non facer nada", espetó, instando a la Xunta a conceder dicho estatus lo antes posible para que el Gobierno municipal se quede sin argumentos: "Ogallá a Xunta de Galicia conceda canto antes a declaración de zona tensionada para que se acaben as excusas e se poñan a traballar de verdade".

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Verea aprovechó para comparar modelos de gestión, asegurando que el sistema de cesión de suelo a la administración autonómica que él propone permitiría precios mucho más competitivos que la venta de suelo al sector privado que, a su juicio, practica el actual Ayuntamiento. "O modelo de Goretti Sanmartín de mercantilizar o solo público suporá vivendas de 80 metros cadrados arredor de 180.000 euros; co modelo noso de cesión á administración autonómica, este mesmo piso estaría nun prezo de 100.000 euros", concluyó el popular.