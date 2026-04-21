Máis de 400 alumnos de Santiago participan no programa da USC para fomentar vocacións científicas entre nenas
O programa 'Unha enxeñeira ou científica en cada cole’ chegou na súa XI edición a nove colexios composteláns e a máis de 7.000 estudantes de toda Galicia de maneira virtual
L.R.
Arredor de 8.000 estudantes de primaria de colexios de toda Galicia participaron no programa ‘Unha enxeñeira ou científica en cada cole’ que a Universidade de Santiago (USC) puxo en marcha hai 11 anos coa fin de incentivar a vocación científica das rapazas e visibilizar enxeñeiras e científicas para crear referentes femininos.
No programa desta décimo primeira edición, que se desenvolveu entre os meses de febreiro e abril, participaron de maneira presencial nove colexios de Santiago -Mestre Rodríguez Xixirei, Cardeal Quiroga Palacios, Pío XII, Ramón Cabanillas, Vite, López Ferreiro, Lamas de Abade, Apóstolo Santiago e Roxos- e máis de 400 alumnos e alumnas, e de xeito virtual o impacto foi en 116 centros de toda Galicia chegando a preto de 7.300 rapaces e rapazas.
Organizado pola Oficina de Igualdade de Xénero da USC en colaboración co Concello de Santiago, a iniciativa busca incentivar a presenza de rapazas en carreiras relacionadas coas disciplinas coñecidas como STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), coa realización de obradoiros didácticos destinados ao alumnado de 4º de primaria en colexios públicos. Estiveron coordinados por Ana Isabel Gómez Varela e impartidos por profesoras investigadoras da USC de diferentes áreas (Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial, Electrónica e Computación, Enxeñería Química, Física Aplicada, Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Analítica, Óptica) e investigadoras do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga).
A actual reitora da USC, Rosa Crujeiras, que naquel momento non ocupaba ese cargo, estivera no colexio Pío XII o día de reflexión previo ás votacións do 12 de marzo, realizando un obradoiro de probabilidade.
- Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Los vuelos 'vip' que traen material oncológico de Barcelona a Santiago y vuelven con pasajeros por 200 euros
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- Muere Pancho Mallón Tuñas, histórico hostelero y alma del Mesón Terra a Nosa de Santiago