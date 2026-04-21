Mindata reafirma el papel de la IA como motor de una nueva era empresarial

Los avances que llevan aparejados la digitalización y la inteligencia artificial están haciendo evolucionar la gestión empresarial a gran escala, en un momento donde la carrera tecnológica se presenta como una oportunidad para ayudar a las empresas a ser más competitivas y responder mejor al contexto actual.

Así se puso de manifiesto en un desayuno de trabajo organizado por DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y que contó con la participación de responsables de la consultora tecnológica integral Mindata.

De hecho, en el encuentro estuvo presente Cristina Hernández, CEO de Mindata, quien puso de manifiesto cómo la inteligencia artificial está modificando las relaciones empresariales y la forma de hacer negocios, abriendo una nueva etapa que supera la noción tradicional de «empresa digital».

Impulso a la eficiencia

Unas consecuencias que suponen, según ha señalado Hernández, un cambio de marco: «Las decisiones asistidas por inteligencia artificial adquieren hoy un relieve transformador que impulsa la eficiencia y la eficacia de los modelos de negocio establecidos, y proyecta a las organizaciones hacia esquemas de relación globales hasta hace poco impensables».

En este contexto, subrayan que España, líder turístico mundial, no puede permanecer ajena a esta nueva realidad en la que las decisiones tomadas por máquinas y agentes inteligentes capaces de buscar, comparar, reservar y contratar en nombre del usuario tienen un impacto creciente tanto para la industria como para los consumidores finales.

Esta transformación, ha advertido Hernández, exige un equilibrio regulatorio capaz de conjugar dos exigencias hoy inseparables: las garantías para el consumidor y la competencia empresarial, en un escenario donde los destinos turísticos compiten ya a escala global.

Colaboración para un futuro mejor

Por otro lado, la CEO de Mindata ha subrayado la importancia de que España y Europa no se limiten a adoptar tecnologías ajenas, sino que participen activamente en la definición de los estándares como el protocolo UCP que vertebrarán la próxima generación de interacciones automatizadas entre empresas, plataformas y consumidores en el sector turístico.

Con esta participación, Mindata reafirma su compromiso con el impulso de la digitalización como eje clave para mejorar la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo económico sostenible. n