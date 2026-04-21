Santiago recupera a los “escalatorres”, los acróbatas olvidados que desafiaban sus alturas

Si hoy en día nos cuentan que hubo personas que subieron a lo más alto de edificios tan emblemáticos como la Catedral de Santiago sin arnés ni ningún tipo de protección, probablemente pensaríamos que se trata de una broma o de una leyenda urbana. No obstante, existieron de verdad.

Conocidos como "escalatorres", estos acróbatas desafiaron las alturas de múltiples catedrales, fachadas o iglesias ante la mirada incrédula de todos los que presenciaban su espectáculo -temerario para muchos, pues iban sin protección- desde abajo.

Su figura vuelve a ponerse por encima de la mesa estos días en Santiago. En gran parte se debe a que este mismo martes tendrá lugar la presentación -a las 19.00 horas en la Casa das Asociacións de Cornes- de una obra que recupera su memoria.

Puertollano encaramado en lo alto de la Berenguela / Archivo

'Bestiario das alturas. A incrible historia dos escalatorres'

Se trata de la novela gráfica Bestiario das alturas. A incrible historia dos escalatorres que, coeditada por el Consorcio de Santiago y Alvarellos Editora, trae al presente esta figura con textos de Inacio Vilariño e ilustraciones de Iván Suárez.

La obra nos sumerge en los conocidos como "escalatorres", artistas circenses y personajes míticos que protagonizaron espectáculos de gran riesgo al ascender, sin protección de ningún tipo, a torres de edificios emblemáticos de Galicia y del noroeste de la península antes de la Guerra Civil.

La hazaña del 'hombre araña' en Santiago

Como no podía ser de otra forma, uno de los grandes "escalatorres" que protagoniza esta obra es José Puertollano, el 'hombre araña' que escaló a lo más alto de la Catedral de Santiago, coronando la cima de la Berenguela en julio de 1909.

Según relatan las crónicas de la época, fue un 25 de julio -durante la Ofrenda del Apóstol- cuando este acróbata granadino decidió trepar a la Berenguela -sin permiso, ni arnés ni protección- dejando atónito al público presente en el Obradoiro.

Entre ellos, se encontraba el rey Alfonso XIII, al que dicen que llegó a saludar mientras permanecía amarrado a 72 metros de altura de la torre. Esta proeza marcó un antes y un después en la vida de Puertollano, cuyo objetivo era lograr la autorización del monarca para escalar todas las torres de España.

José Puertollano legó una saga de acróbatas conocidos como los 'escalatorres' o los 'hombres araña' / cc

Quince biografías

Junto a la increíble historia de Puertollano, la novela acerca hasta quince biografías entre las que figuran la de Manuel Escudero, más conocido como Barquerito, que vestido de torero subió por la torre de la Peregrina en Pontevedra o la de Antonio Sousa y su mujer, apodados Os Morcegos, que escalaban con los ojos cerrados la concatedral de Vigo.

Partiendo de estos hechos reales, la ficción se ambienta en 1965. La historia comienza con el entonces alcalde de Pontevedra, Xosé Filgueira Valverde, presentando al escalatorres Barquito al escritor Álvaro Cunqueiro. La presentación se convierte pronto en un paseo por la ciudad del Lérez, en la que irán surgiendo las figuras de los escalatorres más famosos de la historia.