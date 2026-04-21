O Consorcio de Santiago publica a licitación das obras no Panteón de Galegos Ilustres e no Pazo de Raxoi

As actuacións inclúen a restauración na nave de acceso e a capela que alberga o sepulcro de Castelao

Tumba na que reposan os restos de Castelao no Panteón de Galegos Ilustres. / Jesús Prieto

K.M.

Santiago

O Consorcio de Santiago ven de publicar dúas novas licitacións na Plataforma de Contratación do Sector Público, en concreto as referentes á execución de intervencións no conxunto de Santo Domingo de Bonaval e no Pazo de Raxoi, dous ben de elevado valor patrimonial en Santiago.

A actuación no conxunto de Santo Domingo de Bonaval céntrase na obra de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e na capela que alberga o sepulcro de Castelao. Preténdese levar a cabo unha restauración integral actuando sobre as patoloxías detectadas, fundamentalmente humidades, filtracións e deterioro de revestimentos e pinturas murais que afecta á nave de acceso e á capela.

Protección dos valores patrimoniais

O obxectivo é qu se recuperen as condicións de conservación do espazo e se garanta a protección dos seus valores patrimonias e artísticos. O orzamento base de licitación con IVE ascende a 122.829,34 euros, e o prazo de presentación de ofertas para esta licitación remata o 11 de maio.

A licitación da obra prevista no Pazo de Raxoi ten un orzamento base con IVE de 617.856,76 euros e o prazo de presentación de ofertas remata o 18 de maio.

Neste caso, a intervención busca mellorar a eficiencia enerxética da fachada norte, mellorando o comportamento térmico da envolvente do inmoble e contempla a corrección das patoloxías detectadas en relación co envellecemento dos materiais e a acción de factores ambientais que provocan problemas de humidades, filtracións e deficiencias de estanqueidade.

  1. Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
  2. Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
  3. Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
  4. Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
  5. Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
  6. El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento
  7. Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo
  8. Crónica social compostelana | Comida de confraternidad de la promoción del curso 1966-67 del Colegio La Salle

Dire Straits y Beethoven, juntos en Santiago gracias al Conservatorio de Música y al centro comercial As Cancelas

Dire Straits y Beethoven, juntos en Santiago gracias al Conservatorio de Música y al centro comercial As Cancelas

De orfebres a sombrereros: los oficios tradicionales resisten en Santiago

De orfebres a sombrereros: los oficios tradicionales resisten en Santiago

Luz verde al centro para víctimas de violencia de género con adicciones de Santiago: costará un millón

O Consorcio de Santiago publica a licitación das obras no Panteón de Galegos Ilustres e no Pazo de Raxoi

O Consorcio de Santiago publica a licitación das obras no Panteón de Galegos Ilustres e no Pazo de Raxoi

«Cifra récord» en Santiago en el Certame de Teatro Intercentros: 500 participantes

«Cifra récord» en Santiago en el Certame de Teatro Intercentros: 500 participantes

Olmedo encamíñase á rehabilitación con actuacións nas fachadas e na cuberta

Olmedo encamíñase á rehabilitación con actuacións nas fachadas e na cuberta

Gumersindo Feijoo, elegido nuevo director científico del Cretus de la USC

Denuncian suciedad y riesgos laborales en depósitos judiciales de Santiago: la Xunta se desvincula

Tracking Pixel Contents