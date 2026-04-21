Intervencións
O Consorcio de Santiago publica a licitación das obras no Panteón de Galegos Ilustres e no Pazo de Raxoi
As actuacións inclúen a restauración na nave de acceso e a capela que alberga o sepulcro de Castelao
K.M.
O Consorcio de Santiago ven de publicar dúas novas licitacións na Plataforma de Contratación do Sector Público, en concreto as referentes á execución de intervencións no conxunto de Santo Domingo de Bonaval e no Pazo de Raxoi, dous ben de elevado valor patrimonial en Santiago.
A actuación no conxunto de Santo Domingo de Bonaval céntrase na obra de restauración da nave de acceso ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres e na capela que alberga o sepulcro de Castelao. Preténdese levar a cabo unha restauración integral actuando sobre as patoloxías detectadas, fundamentalmente humidades, filtracións e deterioro de revestimentos e pinturas murais que afecta á nave de acceso e á capela.
Protección dos valores patrimoniais
O obxectivo é qu se recuperen as condicións de conservación do espazo e se garanta a protección dos seus valores patrimonias e artísticos. O orzamento base de licitación con IVE ascende a 122.829,34 euros, e o prazo de presentación de ofertas para esta licitación remata o 11 de maio.
A licitación da obra prevista no Pazo de Raxoi ten un orzamento base con IVE de 617.856,76 euros e o prazo de presentación de ofertas remata o 18 de maio.
Neste caso, a intervención busca mellorar a eficiencia enerxética da fachada norte, mellorando o comportamento térmico da envolvente do inmoble e contempla a corrección das patoloxías detectadas en relación co envellecemento dos materiais e a acción de factores ambientais que provocan problemas de humidades, filtracións e deficiencias de estanqueidade.
