Investigan el extraño hallazgo de cuatro ovejas muertas en el río Sar, en Santiago

Cuatro ovejas han aparecido muertas a primera hora de este miércoles en el río Sar, frente al castillo de A Rocha, en Santiago, en un suceso que ya investigan las autoridades autonómicas y municipales.

El hallazgo fue comunicado por la Plataforma pola recuperación do río Sar, cuyos miembros alertaron a la Policía Autonómica tras recibir el aviso de un vecino que paseaba por la zona y detectó un fuerte olor en el Regato do Vilar. Al acercarse a la zona, comprobó la presencia de los cuatro animales sin vida en el cauce.

Desde la plataforma califican lo ocurrido como “una barbaridad” y señalan que todo apunta a que los animales pudieron haber sido arrojados al río tras su muerte. Técnicos de Medio Ambiente del Concello de Santiago se desplazaron hasta el lugar para iniciar las primeras inspecciones, al igual que la Policía Autonómica.

Desde la Plataforma pola recuperación do río Sar califican el suceso de "muy extraño" y se preguntan cómo ha sido posible transportar las cuatro ovejas hasta el cauce del río. "Las cuatro pueden pasar más de 100 kilos", indican.

El Correo Gallego

Investigación

La investigación se centra ahora en determinar tanto las causas de la muerte de las ovejas como la posible identidad de su propietario. En este sentido, se analizará la identificación de las reses para esclarecer su procedencia y reconstruir lo sucedido.

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El abandono de animales fallecidos en espacios naturales, y especialmente en cursos de agua como el río Sar, está prohibido por la normativa vigente y puede conllevar sanciones administrativas. En caso de confirmarse que los animales fueron depositados de forma intencionada, el responsable podría enfrentarse a multas e incluso a responsabilidades mayores si se acredita un daño ambiental.