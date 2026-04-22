Investigan el extraño hallazgo de cuatro ovejas muertas en el río Sar, en Santiago
Se encontraron en la mañana de este miércoles en el Regato do Vilar y la Policía Autonómica ya está investigando el suceso
Cuatro ovejas han aparecido muertas a primera hora de este miércoles en el río Sar, frente al castillo de A Rocha, en Santiago, en un suceso que ya investigan las autoridades autonómicas y municipales.
El hallazgo fue comunicado por la Plataforma pola recuperación do río Sar, cuyos miembros alertaron a la Policía Autonómica tras recibir el aviso de un vecino que paseaba por la zona y detectó un fuerte olor en el Regato do Vilar. Al acercarse a la zona, comprobó la presencia de los cuatro animales sin vida en el cauce.
Desde la plataforma califican lo ocurrido como “una barbaridad” y señalan que todo apunta a que los animales pudieron haber sido arrojados al río tras su muerte. Técnicos de Medio Ambiente del Concello de Santiago se desplazaron hasta el lugar para iniciar las primeras inspecciones, al igual que la Policía Autonómica.
Desde la Plataforma pola recuperación do río Sar califican el suceso de "muy extraño" y se preguntan cómo ha sido posible transportar las cuatro ovejas hasta el cauce del río. "Las cuatro pueden pasar más de 100 kilos", indican.
Investigación
La investigación se centra ahora en determinar tanto las causas de la muerte de las ovejas como la posible identidad de su propietario. En este sentido, se analizará la identificación de las reses para esclarecer su procedencia y reconstruir lo sucedido.
El abandono de animales fallecidos en espacios naturales, y especialmente en cursos de agua como el río Sar, está prohibido por la normativa vigente y puede conllevar sanciones administrativas. En caso de confirmarse que los animales fueron depositados de forma intencionada, el responsable podría enfrentarse a multas e incluso a responsabilidades mayores si se acredita un daño ambiental.
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas