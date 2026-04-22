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Rodajes en Santiago de Compostela

Buscan figurantes en Santiago para una película ambientada en Galicia: estos son los requisitos

Las grabaciones se iniciarán en la capital gallega el próximo mes de mayo y se extenderán hasta junio

Rodaje en Santiago de la serie de Netflix 'Lobo', el pasado mes de enero.

Rodaje en Santiago de la serie de Netflix 'Lobo', el pasado mes de enero. / Jaime Olmedo / Netflix

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.

Rodajes de la serie ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, en enero.

Rodajes de la serie ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, el pasado mes de enero. / Netflix

Santiago, escenario de películas y series

Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.

De hecho, este mes, las calles compostelanas han vuelto a acoger, hasta este viernes, al igual que hicieron a finales de enero, las grabaciones de Lobo —ficción de Netflix que narrará la historia del sastre gallego Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España, a través del actor Luis Tosar—.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero. / Netflix

No solo eso, y es que, hace unos días, hemos podido saber que la comedia rural gallega Animal regresará a Santiago en mayo, un mes en el que también aterrizará en la ciudad del Sar el equipo de rodaje de una nueva película.

Luis Zahera en un fotograma de la nueva serie de Netflix 'Animal', rodada en Santiago y alrededores

Luis Zahera, en una escena de 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores. / JAIME OLMEDO / NETFLIX

Buscan figurantes en Santiago para una película ambientada en Galicia

Un nuevo proyecto del que muy poco, por no decir nada, se sabe. Tan solo la apertura de hasta tres castings por parte de la productora gallega especializada en figuración Alén Filmes.

En los dos primeros, abiertos la pasada semana, se buscaban a «mujeres de entre 20 y 30 años y hombres de entre 60 y 75 que sepan baile tradicional gallego» además de «niños y niñas de 7 a 13 años».

Ahora, la misma compañía de figuración anda a la búsqueda de «hombres y mujeres de 18 a 65 años para participar en el rodaje una película durante los meses de mayo y junio en la zona de Santiago de Compostela». En concreto se precisan «músicos» que sepan tocar instrumentos como la guitarra, el saxofón, el trombón, la trompeta, la batería, el piano y el bajo.

¿Cómo podemos ser figurantes de esta nueva película ambientada en Galicia?

Aquellas personas que estén interesadas en participar, deberán acceder a la página web alenfilmes.gal, registrarse en la base de datos de la productora gallega especializada en figuración y rellenar un formulario.

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Una productora de figuración con mucha trayectoria

En los últimos años, la productora pontevedresa Alén Filmes ha participado en los rodajes de grandes producciones como Fariña, El Caso Asunta, Rapa, Cuñados, o más recientemente, las películas Romería y Rondallas.

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