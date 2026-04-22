Rodajes en Santiago de Compostela
Buscan figurantes en Santiago para una película ambientada en Galicia: estos son los requisitos
Las grabaciones se iniciarán en la capital gallega el próximo mes de mayo y se extenderán hasta junio
Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.
Santiago, escenario de películas y series
Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.
De hecho, este mes, las calles compostelanas han vuelto a acoger, hasta este viernes, al igual que hicieron a finales de enero, las grabaciones de Lobo —ficción de Netflix que narrará la historia del sastre gallego Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España, a través del actor Luis Tosar—.
No solo eso, y es que, hace unos días, hemos podido saber que la comedia rural gallega Animal regresará a Santiago en mayo, un mes en el que también aterrizará en la ciudad del Sar el equipo de rodaje de una nueva película.
Buscan figurantes en Santiago para una película ambientada en Galicia
Un nuevo proyecto del que muy poco, por no decir nada, se sabe. Tan solo la apertura de hasta tres castings por parte de la productora gallega especializada en figuración Alén Filmes.
En los dos primeros, abiertos la pasada semana, se buscaban a «mujeres de entre 20 y 30 años y hombres de entre 60 y 75 que sepan baile tradicional gallego» además de «niños y niñas de 7 a 13 años».
Ahora, la misma compañía de figuración anda a la búsqueda de «hombres y mujeres de 18 a 65 años para participar en el rodaje una película durante los meses de mayo y junio en la zona de Santiago de Compostela». En concreto se precisan «músicos» que sepan tocar instrumentos como la guitarra, el saxofón, el trombón, la trompeta, la batería, el piano y el bajo.
¿Cómo podemos ser figurantes de esta nueva película ambientada en Galicia?
Aquellas personas que estén interesadas en participar, deberán acceder a la página web alenfilmes.gal, registrarse en la base de datos de la productora gallega especializada en figuración y rellenar un formulario.
Una productora de figuración con mucha trayectoria
En los últimos años, la productora pontevedresa Alén Filmes ha participado en los rodajes de grandes producciones como Fariña, El Caso Asunta, Rapa, Cuñados, o más recientemente, las películas Romería y Rondallas.
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