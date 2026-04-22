El Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago empieza con María Solar, Arantza Portabales y Marta Villar

El Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago se presentó ayer ante la prensa en ese espacio de El Corte inglés (planta baja) en Compostela y lo hizo con la periodista y escritora compostelana María Solar como madrina y hoy será ella la invitada de la primera sesión de debate literario con lectoras y lectores, a las 19 h., con entrada libre.

«Este proxecto é interesante literariamente, psicoloxicamente e socialmente», señala la autora de "As malas ideas", novela editada por Xerais que tiene su versión en castellano ("Las malas ideas") a través de la editorial Contraluz.

Trabajo desde hace un año

Miguel García-Fernández ejercerá de moderador de cada cita mensual en este proyecto cultural «gestado desde hace un año», según indicó, desde el área de Prensa de El Corte Inglés en Santiago, Eva Calvo, parte de un encuentro que contó además con Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relaciónes Institucionales y Marketing en Galicia de dicha entidad.

«Teño visitado moitos clubs de lectura e axudan a facer unha análise diferente de cada libro porque ninguén le o mesmo libro. No meu caso, a miña novela fala do éxito e da vellez, de que na vida hai moito máis que o éxito laboral», apuntó María Solar, orgullosa de abrir hoy en su ciudad esta apuesta cultural.

Un momento de la presentación del martes ante la prensa del El Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago. / Jesús Prieto

Siguientes protagonistas

Tras su visita, el protagonismo de la siguiente sesión del Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago contará con la escritora Arantza Portabales (el 20 de mayo; 19 horas), «e xa en xuño, con Marta Villar e máis adiante con Marilar Alexandre, xa que a idea é falar con escritores e escritoras que teñan un ou varios libros editados tanto en galego como en castelán para poñer en valor o seu traballo», añadió Miguel García-Fernández.

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Este esfuerzo de El Corte Inglés sintoniza con otros proyectos culturales ya en marcha como su apoyo a galardones literarios como el Premio Illa Nova de Narrativa y el Premio Primavera de Novela, que también serán contemplados por este nuevo club de lectura compostelano que aúna en una mesa redonda tanto a quienes escriben libros como a quienes leen.