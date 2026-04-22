Cortes de tráfico en Santiago: una calle de la milla de oro permanecerá cerrada al tráfico este sábado

Un nuevo corte de tráfico en Santiago va a complicar la movilidad en el Ensanche compostelano este próximo sábado, 26 de abril, en una de las calles más transitadas de la milla de oro de la capital de Galicia.

En un aviso colgado en la página web del Concello de Santiago, indican que en dicha vía quedará restringida la circulación de vehículos entre las 08:00 horas y las 20:00 horas debido a la realización de trabajos de mantenimiento en los contenedores por parte de los operarios municipales.

En concreto, hablamos de la rúa Xeneral Pardiñas, la cual permanecerá cerrada durante esas doce horas en el tramo comprendido entre la praza do Doutor Puente Castro y República do Salvador.

Desvíos en el transporte urbano

Como consecuencia del corte de tráfico que se llevará a cabo en Xeneral Pardiñas por culpa de estos trabajos de mantenimiento, varias rutas de autobús urbano tendrán que modificar sus itinerarios.

Serán las líneas 5, 15, y P6, cuyos autocares se desviarán a su llegada a República Arxentina por la praza de Ponte Castro, continuando por el Hórreo y República do Salvador para incorporarse de nuevo a Xeneral Pardiñas y hacer parada en el cruce con Montero Ríos.

Serán varias las líneas de autobús urbano que tendrán que modificar sus rutas este sábado / Antonio Hernández

Otra ruta afectada será la del bus de la línea 13, que después de circular por la rúa Doutor Teixeiro, girará a izquierda en Ponte Castro para tomar -al igual que las líneas 5,15 y P6- la rúa República Arxentina, el Hórreo y República do Salvador para llegar a la segunda parada de Xeneral Pardiña.

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Finalmente, la última de líneas afectadas es la C11, que tras subir por la rúa Santiago de Guayaquil, continuará por República del Salvador para acceder, como el resto de rutas, a la segunda parada de Xeneral Pardiñas.