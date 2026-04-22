Cumbre por la polémica de las gárgolas: la Xunta se reunirá con el arquitecto del Hostal

La Xunta de Galicia se reunirá esta semana con el arquitecto responsable de la rehabilitación del Hostal dos Reis Católicos a raíz de la polémica surgida debido a los tubos colocados en las gárgolas del emblemático edificio. En el encuentro el Gobierno autonómico solicitará que se valore posibilidad de buscar una "fórmula mellor", según explican fuentes de la Consellería de Cultura.

La controversia procede de la instalación de unos tubos metálicos en las estatuas que se emplean para el desalojo de las aguas pluviales, de manera que se evite el desgaste de la fachada y los balcones por la caída de los chorros. El aspecto que ofrecen las gárgolas causó revuelo la semana pasada entre los vecinos, lo que derivó en pronunciamientos en contra de la fórmula elegida por parte de entidades como la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal).

Proyecto aceptado con condicionantes

Las fuentes consultadas explican que San Caetano dio el visto bueno al proyecto presentado por Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, para la restauración del Hostal a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, aunque en lo referente a las gárgolas lo hicieron con condicionantes. "Débese analizar desde unha perspectiva estética e de interpretación do elemento escultórico, como se adapta e incorpora a lanza metálica á figura esculpida", apuntaron en el informe.

La propuesta de reforma no especificaba cómo sería ejecutada la prolongación de las estatuas con las lanzas metálicas: "Non aparece un detalle concreto da forma de colocación deste elemento, aspecto que deberá ser estudado de forma específica no proxecto de restauración", indica el dictamen de Patrimonio. En el mismo texto se instó a que "estes elementos non alteren de forma crítica a correcta lectura e interpretación das formas esculpidas". Desde la Consellería de Cultura sostienen que solicitaron más detalles al respecto, una información que "nunca chegou". Ahora, en el encuentro previsto para esta semana -todavía por concretar-, se intentará buscar una alternativa.