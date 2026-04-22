Educación investiga un "incidente" en el CEIP Monte dos Postes de Santiago entre un alumno y un profesor, que ya no está en el centro
Un docente de primaria agarró por el cuello a un alumno del centro y la Consellería determinará si procede la adopción de medidas sancionadoras
Agencias
La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del CEIP Monte dos Postes, en Santiago, ha calificado como un "caso aislado" un "incidente" reciente en el que un profesor de primaria agarró por el cuello a un alumno del centro. Según han confirmado fuentes de la asociación a Europa Press, el docente ya no se encuentra en el colegio y ha sido sustituido por otro profesional.
Por su parte, consultada por Europa Press al respecto, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha confirmado que el docente está de baja y que el departamento está recabando información para determinar si procede la adopción de medidas sancionadoras contra este.
"Inspección Educativa actuó de inmediato en cuanto tuvo conocimiento de que se había producido un problema en este centro. Ese mismo día se desplazó al colegio y atendió a la familia por teléfono", ha relatado la Consellería.
En esta línea, la ANPA ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que el centro educativo actuó de forma "veloz y correcta" desde el primer momento. Según han explicado, se activaron "de inmediato" los protocolos correspondientes, informando tanto a la Inspección educativa como a la familia del menor afectado.
En un correo electrónico enviado a los padres del centro tras el incidente, la ANPA subrayaba que el procedimiento administrativo "sigue su curso bajo la supervisión de la Inspección educativa, de acuerdo con la normativa vigente". Asimismo, destacaba que tanto el alumno como su familia están recibiendo acompañamiento y asesoramiento por parte de la comunidad educativa en todo momento.
A raíz de este suceso, la ANPA ha aprovechado para denunciar la situación de "precariedad" que atraviesa el centro y ha subrayado que el colegio cuenta actualmente con menos recursos educativos especializados que el año pasado, "a pesar de que ha aumentado el número de alumnos con necesidades educativas especiales".
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas