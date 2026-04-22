Educación investiga un "incidente" en el CEIP Monte dos Postes de Santiago entre un alumno y un profesor, que ya no está en el centro

La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del CEIP Monte dos Postes, en Santiago, ha calificado como un "caso aislado" un "incidente" reciente en el que un profesor de primaria agarró por el cuello a un alumno del centro. Según han confirmado fuentes de la asociación a Europa Press, el docente ya no se encuentra en el colegio y ha sido sustituido por otro profesional.

Por su parte, consultada por Europa Press al respecto, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP ha confirmado que el docente está de baja y que el departamento está recabando información para determinar si procede la adopción de medidas sancionadoras contra este.

"Inspección Educativa actuó de inmediato en cuanto tuvo conocimiento de que se había producido un problema en este centro. Ese mismo día se desplazó al colegio y atendió a la familia por teléfono", ha relatado la Consellería.

En esta línea, la ANPA ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que el centro educativo actuó de forma "veloz y correcta" desde el primer momento. Según han explicado, se activaron "de inmediato" los protocolos correspondientes, informando tanto a la Inspección educativa como a la familia del menor afectado.

En un correo electrónico enviado a los padres del centro tras el incidente, la ANPA subrayaba que el procedimiento administrativo "sigue su curso bajo la supervisión de la Inspección educativa, de acuerdo con la normativa vigente". Asimismo, destacaba que tanto el alumno como su familia están recibiendo acompañamiento y asesoramiento por parte de la comunidad educativa en todo momento.

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A raíz de este suceso, la ANPA ha aprovechado para denunciar la situación de "precariedad" que atraviesa el centro y ha subrayado que el colegio cuenta actualmente con menos recursos educativos especializados que el año pasado, "a pesar de que ha aumentado el número de alumnos con necesidades educativas especiales".