La guerra en Oriente Medio obliga al arzobispo de Santiago a posponer la peregrinación a Tierra Santa hasta después del Xacobeo

La guerra en Oriente Medio ha llevado al arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, a tomar la decisión definitiva de desconvocar la Peregrinación Diocesana a Tierra Santa prevista del 26 de julio al 2 de agosto de 2026, aplazándola hasta después del Año Santo Compostelano 2027. La medida, adoptada con carácter prudente, responde al actual contexto de inestabilidad que atraviesa la región, según se recoge en un comunicado del Arzobispado de Santiago.

Aunque el proceso de seguimiento de la situación se ha prolongado durante semanas, la última palabra ha recaído en el arzobispo, que, en coordinación con el equipo organizador ha optado por no seguir adelante con el viaje en las condiciones actuales. El clima de incertidumbre derivado del conflicto en Oriente Medio ha sido determinante para adoptar esta decisión.

En un primer momento, la diócesis había fijado el periodo de Pascua como fecha límite para evaluar la viabilidad de la peregrinación. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos en la zona ha llevado finalmente a descartar su celebración este verano. Desde la diócesis insisten en que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un aplazamiento. La intención es retomar la peregrinación en 2028, una vez pasado el Año Santo compostelano, con la esperanza de que la situación en Tierra Santa sea entonces más favorable y permita organizar el viaje con mayores garantías. Además, se prevé dar prioridad a las personas que ya se habían inscrito en esta convocatoria.

En el plano práctico, ya se han iniciado los trámites con la agencia de viajes para cancelar los contratos con aerolíneas, aseguradoras y alojamientos. En los próximos días, los peregrinos recibirán información detallada sobre la devolución de los importes abonados.

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Mientras tanto, la diócesis ha querido trasladar un mensaje cercano a los inscritos y al conjunto de los fieles, animándolos a mantener viva la dimensión espiritual de la peregrinación. En este sentido, se les invita a perseverar en la oración por la paz, con el deseo de que Tierra Santa recupere la estabilidad y pueda seguir siendo un lugar de encuentro, fe y esperanza.