La paz mundial se cita en Santiago con el Nobel Carlos Umaña como protagonista

Santiago se prepara para convertirse, aunque sea por un día, en epicentro del debate internacional sobre la paz. La ciudad recibirá este jueves a Carlos Umaña, una de las voces más influyentes del movimiento global contra las armas nucleares. Su presencia no es un detalle menor: la llegada de un Premio Nobel de la Paz sitúa automáticamente a Santiago en el mapa de las grandes conversaciones internacionales, en un momento especialmente delicado para la estabilidad mundial.

El encuentro, que se celebrará en la Universidade de Santiago (sala de juntas de la Facultad de Psicología, 09.00 horas), reunirá desde primera hora de la mañana a expertos internacionales, líderes sociales y representantes del ámbito rotario. La cita, planteada como un minisimposio, aspira a ir más allá de los discursos habituales: no solo se trata de analizar los conflictos actuales, sino de activar ideas y compromisos reales en torno a la construcción de la paz. Santiago se convertirá así en un foro de pensamiento, pero también de impulso colectivo.

El momento central llegará con la conferencia de Umaña, que abordará la influencia de la industria armamentística en los conflictos globales. Su intervención promete poner el foco en uno de los temas más incómodos del debate internacional: el papel que juegan los intereses económicos y militares en la perpetuación de la violencia. No es una reflexión teórica, sino una llamada directa a repensar el modelo de seguridad global, con implicaciones políticas, sociales y éticas de gran alcance.

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La jornada se completará con otras intervenciones especializadas y culminará con la inauguración de un Poste de la Paz en los jardines universitarios, un gesto cargado de simbolismo. Más allá del acto Rotario Pro-Paz en sí, el mensaje de la cita es claro: la paz no es una idea abstracta, sino una responsabilidad compartida. Durante unas horas, Santiago dejará de ser solo meta de peregrinos para convertirse en punto de encuentro de quienes buscan, desde distintos ámbitos, un futuro sin violencia.