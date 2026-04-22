DURÓ MÁS DE 40 MINUTOS
Persecución en Pontepedriña: huye de la policía con una rueda pinchada, se niega a salir del coche y da positivo en alcohol
Testigos presenciales del suceso afirman que los agentes policiales tuvieron que sacar a la fuerza al conductor del vehículo
A la fuga, borracho y con una rueda pinchada. Esta fue la escena que a última hora de este martes pudieron presenciar los residentes de Pontepedriña, cuando varias patrullas de la Policía Local persiguieron a un conductor que una vez interceptado, terminó dando positivo por ingesta de alcohol en vía penal.
"Debió pasar algo gordo, me he cruzado con tres coches de la Policía Local con las sirenas puestas en dirección Castiñeiriño". Es el primer mensaje que recibió ayer EL CORREO GALLEGO acerca de este suceso de parte de una vecina del barrio a las 21:00 horas. Además, la mujer explicaba que acababa de ver como los agentes -que circulaban en dirección subida por la rúa do Restollal- realizaban "una maniobra peligrosa para meterse por una de las calles paralelas, saltándose la doble línea continua".
Ya este miércoles, y según ha podido saber este diario por medio de clientes de la conocida cafetería Tiraboleiro, situada en la rúa Amor Ruibal, el despliegue policial se debió a un hombre que terminó su huida justo frente al local, donde llegó "con una rueda pinchada". Asimismo, estos mismos testigos aseguran que el conductor, "se negó a bajar del coche y tuvieron que sacarlo por la fuerza".
Más de 40 minutos de persecución
Para saber el motivo por el que este hombre fue perseguido en la noche de ayer, este diario se ha puesto en contacto con fuentes policiales para conseguir más información.
Desde el departamento de Atestados de la Policía Local de Santiago, afirman que por protección de datos solo pueden confirman que este martes, en torno a las 21:42 horas, los agentes realizaron un control de alcoholemia a un conductor que arrojó un resultado positivo en vía penal en la rúa Amor Ruibal, por lo que si contrastamos la hora en la que este diario tuvo conocimiento del suceso a las 21:00 horas, la persecución de este conductor habría durado casi 45 minutos.
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas