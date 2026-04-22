Persecución en Pontepedriña: huye de la policía con una rueda pinchada, se niega a salir del coche y da positivo en alcohol

A la fuga, borracho y con una rueda pinchada. Esta fue la escena que a última hora de este martes pudieron presenciar los residentes de Pontepedriña, cuando varias patrullas de la Policía Local persiguieron a un conductor que una vez interceptado, terminó dando positivo por ingesta de alcohol en vía penal.

"Debió pasar algo gordo, me he cruzado con tres coches de la Policía Local con las sirenas puestas en dirección Castiñeiriño". Es el primer mensaje que recibió ayer EL CORREO GALLEGO acerca de este suceso de parte de una vecina del barrio a las 21:00 horas. Además, la mujer explicaba que acababa de ver como los agentes -que circulaban en dirección subida por la rúa do Restollal- realizaban "una maniobra peligrosa para meterse por una de las calles paralelas, saltándose la doble línea continua".

Salseo USC

Ya este miércoles, y según ha podido saber este diario por medio de clientes de la conocida cafetería Tiraboleiro, situada en la rúa Amor Ruibal, el despliegue policial se debió a un hombre que terminó su huida justo frente al local, donde llegó "con una rueda pinchada". Asimismo, estos mismos testigos aseguran que el conductor, "se negó a bajar del coche y tuvieron que sacarlo por la fuerza".

Punto de la rúa Amor Ruibal en el que fue interceptado finalmente el conductor huido / Antonio Hernández

Más de 40 minutos de persecución

Para saber el motivo por el que este hombre fue perseguido en la noche de ayer, este diario se ha puesto en contacto con fuentes policiales para conseguir más información.

Imagen de la Comisaría de la Policía Local en Santiago / Antonio Hernández

Desde el departamento de Atestados de la Policía Local de Santiago, afirman que por protección de datos solo pueden confirman que este martes, en torno a las 21:42 horas, los agentes realizaron un control de alcoholemia a un conductor que arrojó un resultado positivo en vía penal en la rúa Amor Ruibal, por lo que si contrastamos la hora en la que este diario tuvo conocimiento del suceso a las 21:00 horas, la persecución de este conductor habría durado casi 45 minutos.