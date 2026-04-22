Educación
Raxoi acumula cinco meses de retraso en el pago de las becas de comedor escolar
El Concello de Santiago asegura que la demora se debe a dificultades técnicas derivadas de la implantación de una nueva aplicación informática
El PP expresa su "absoluta indignación" y hace responsable a la alcaldesa "se un neno queda sen comedor"
El Concello de Santiago ha reconocido este miércoles que acumula un retraso de cinco meses en el pago de las becas de comedor escolar y de actividades extraescolares a las entidades colaboradoras. Lo hizo a raíz de una denuncia del concelleiro del Partido Popular, Borja Rubio, que expresó su "absoluta indignación" por una situación que tacha de "vergoña social". "Se un neno queda sen comedor, a responsable será a alcaldesa", señaló.
Dificultades técnicas
Según explicó posteriormente Raxoi, la demora se debe a la puesta en marcha de una nueva aplicación contable y a los problemas registrados en el proceso de migración de datos desde la herramienta informática que se utilizaba antes para realizar este tipo de gestiones. "O atraso no pago ten, polo tanto, motivos técnicos e non responde a cuestións políticas, como traslada o Partido Popular", destaca el gobierno local.
En su respuesta, el Concello lamenta el retraso y asegura que entiende "o malestar das Anpas, principais prexudicadas da demora". Del mismo modo, afirma que está trabajando para "axilizar o pago na medida do posible, unha vez solventadas as dificultades técnicas que motivaron esta demora".
Moción en el próximo pleno
Por su parte, Rubio consideró que lo ocurrido con las becas de comedor representa un problema de "ineficacia política" y acusó al Bipartito de BNG y Compostela Aberta de estar "xogando coa alimentación dos nosos nenos e coa conciliación das familias desta cidade".
El concelleiro cifró en 35.000 euros la deuda que acumulan algunas de las entidades colaboradoras y criticó que la situación está "asfixiando economicamente a quen fai o traballo que o goberno é incapaz de xestionar: garantir a igualdade de oportunidades nos nosos colexios", recordando la repercusión que tiene también sobre personal y proveedores.
Por todo ello, Rubio anunció que su grupo llevará una moción al próximo pleno municipal. "Non imos consentir nin un minuto máis este maltrato institucional", afirmó. "Esiximos o pago íntegro, urxente e inmediato de ata o último céntimo que se lles debe a estas entidades. E esiximos que cumpran os acordos e cambien o modelo de pagamento dunha vez por todas", reclamó.
Incremento de la cuantía para becas
Ante estas acusaciones, Raxoi también quiso recordar "a aposta contundente que se vén facendo" desde el gobierno de Goretti Sanmartín "polo incremento das bolsas de comedor escolar, actividades extraescolares e material escolar". De este modo, puntualizan que el Concello de Santiago destina en la actualidad 1,1 millones de euros a estas ayudas, que llegan a cerca de 2.000 niños y niñas.
En esta línea, agregan que en el curso 2013-2014, "o último cun Goberno do PP en Santiago, o orzamento destinado ás bolsas de comedor era de 87.500 euros, e o número de nenos e nenas beneficiarias non chegaba ás 300". Por lo tanto, "os datos non resisten comparativa posible e avalan que o Goberno reivindique a aposta que se está a facer neste mandato por defender o público, pola conciliación, e polos dereitos sociais de todos os veciños e veciñas de Santiago", concluyen.