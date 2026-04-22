Santiago celebra los 815 años de su Catedral con un histórico encuentro entre los dos cabildos de la diócesis

La Catedral de Santiago vivió este martes una jornada de especial significado eclesial e histórico con la celebración de la solemnidad de la Dedicación del templo, en el 815 aniversario de su consagración. La celebración contó con la presencia excepcional del Cabildo de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de A Coruña, en lo que constituye un encuentro calificado como insólito y sin precedentes recientes entre ambos cabildos dentro de la Archidiócesis.

Los miembros del cabildo coruñés, encabezados por su abad, Severino Suárez, fueron recibidos por la mañana por el Cabildo de la Catedral de Santiago como antesala a su participación en la liturgia solemne. El gesto ha querido subrayar la comunión, la fraternidad y la colaboración entre dos instituciones capitulares de referencia en la vida eclesial de la diócesis, unidas por una misma misión pastoral y litúrgica.

La eucaristía fue presidida por el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, quien centró su homilía en el sentido teológico y eclesial de la Dedicación del templo, recordando el carácter sagrado de la Catedral como lugar de encuentro entre Dios y los hombres. En su intervención evocó el pasaje del Apocalipsis —“Vi la ciudad santa… esta es la morada de Dios entre los hombres”— para subrayar la dimensión espiritual del edificio catedralicio como signo visible de la presencia divina en la historia.

El deán agradeció la celebración de este aniversario, recordando los 815 años de la consagración del templo compostelano, acontecida el 21 de abril de 1211 en una ceremonia presidida por el arzobispo Pedro Muñiz en presencia del rey Alfonso IX. Las campanas de la Catedral, señaló, acompañaron exteriormente la celebración como eco del misterio litúrgico que se conmemora, mientras que en el interior las velas encendidas ante las cruces ungidas evocaban aquel momento fundacional.

Lugar de acogida para los peregrinos

Durante la homilía, Formoso destacó la identidad de la Catedral como “iglesia madre y principal de toda la diócesis”, lugar de la sede del obispo y centro de comunión eclesial. Describió el templo como casa de oración, de culto y de gracia, así como lugar de acogida para los peregrinos que llegan desde todas las latitudes al final del Camino de Santiago.

El deán profundizó también en la dimensión eclesiológica de la celebración, recordando que todos los bautizados están llamados a ser “piedras vivas” del templo espiritual cuya piedra angular es Jesucristo. En este sentido, subrayó la unidad de la Iglesia en su dimensión universal, más allá de las realidades parroquiales o locales, e invitó a vivir la fe en comunión con la tradición apostólica representada por el Apóstol Santiago.

Uno de los ejes centrales de la homilía fue el llamamiento a la evangelización, especialmente en el contexto actual. El deán animó al Cabildo y a toda la comunidad eclesial a renovar su compromiso pastoral ante los numerosos fieles y peregrinos que cada día pasan por la Catedral, subrayando la responsabilidad de anunciar a Jesucristo en un tiempo marcado, dijo, por la crisis de sentido, la fragilidad de la familia y el sufrimiento social.

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En la parte final de su intervención, Formoso quiso unir simbólicamente la “barca de Santiago” con la “barca de Pedro”, elevando una oración por la paz en el mundo. También recordó palabras atribuidas al papa León, así como el célebre llamamiento de san Juan Pablo II: “Nunca más la guerra”, insistiendo en la necesidad de la esperanza, la fe y el amor como respuesta a los desafíos contemporáneos. La celebración concluyó con una oración por la purificación y la entrada en la “morada de la gloria de Dios”, en un clima de solemnidad y comunión entre los cabildos presentes, que han compartido este momento histórico como signo de unidad dentro de la Iglesia diocesana.