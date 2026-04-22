UGT convoca una concentración en los juzgados de Santiago para denunciar las condiciones laborales
El sindicato denuncia la falta de medios en el nuevo sistema judicial y advierte de su impacto en la ciudadanía
El sindicato UGT-Servicios Públicos ha convocado una concentración este miércoles 23 de abril, a las 12.00 horas, frente a la entrada principal del edificio judicial de Santiago. La protesta tiene como objetivo visibilizar las condiciones laborales que atraviesa el personal funcionario del Tribunal de Instancia.
UGT sostiene que existe un “grave desajuste” entre las exigencias del nuevo modelo judicial implantado y los recursos disponibles para su desarrollo. Según el sindicato, los medios actuales resultan claramente insuficientes para garantizar una correcta adaptación al sistema.
La organización sindical advierte de que esta falta de planificación no solo está deteriorando las condiciones laborales, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio público. La sobrecarga de trabajo y la presión diaria están afectando, señalan, a la salud del personal y a la atención a los usuarios.
Acciones y denuncias institucionales
Durante la concentración se hará público un manifiesto firmado por la mayoría del personal funcionario del Tribunal de Instancia de Santiago. Asimismo, se dará cuenta de los escritos remitidos al Valedor do Pobo, al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia, en los que se trasladan estas reclamaciones.
UGT reclama a la administración autonómica medidas inmediatas para corregir la situación. El sindicato advierte de que, si no se actúa con rapidez, el deterioro del servicio judicial y de las condiciones laborales podría agravarse en las próximas semanas.
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El ascensor que vuelve a poner a Santiago en la élite de la arquitectura mundial
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- De Arzúa a 'La Isla de las tentaciones': esta es la nueva pareja que se une al popular 'reality' de Mediaset
- Santiago se queda sin aeropuerto 35 días: fechas, motivos, alternativas y el impacto económico
- Un popular influencer gastronómico se rinde a un restaurante 'de pueblo' a media hora de Santiago: 'Va a ir a tu lista
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un autobús atascado colapsa el tráfico en el periférico de Santiago durante más de dos horas