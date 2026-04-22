UGT convoca una concentración en los juzgados de Santiago para denunciar las condiciones laborales

El sindicato UGT-Servicios Públicos ha convocado una concentración este miércoles 23 de abril, a las 12.00 horas, frente a la entrada principal del edificio judicial de Santiago. La protesta tiene como objetivo visibilizar las condiciones laborales que atraviesa el personal funcionario del Tribunal de Instancia.

UGT sostiene que existe un “grave desajuste” entre las exigencias del nuevo modelo judicial implantado y los recursos disponibles para su desarrollo. Según el sindicato, los medios actuales resultan claramente insuficientes para garantizar una correcta adaptación al sistema.

La organización sindical advierte de que esta falta de planificación no solo está deteriorando las condiciones laborales, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio público. La sobrecarga de trabajo y la presión diaria están afectando, señalan, a la salud del personal y a la atención a los usuarios.

Acciones y denuncias institucionales

Durante la concentración se hará público un manifiesto firmado por la mayoría del personal funcionario del Tribunal de Instancia de Santiago. Asimismo, se dará cuenta de los escritos remitidos al Valedor do Pobo, al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia, en los que se trasladan estas reclamaciones.

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UGT reclama a la administración autonómica medidas inmediatas para corregir la situación. El sindicato advierte de que, si no se actúa con rapidez, el deterioro del servicio judicial y de las condiciones laborales podría agravarse en las próximas semanas.