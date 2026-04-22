MÚSICA

Xan Campos: «Escoitei o disco de Faia que regaloume Hevi e... vino moi claro»

Fai un concerto este mércores no Principal con Faia Díaz, Virxilio da Silva e Iago Fernández para estrear un álbum chamado ‘Amorodios’

Faia Díaz, Iago Fernández, Xan Campos e Virxilio da Silva. / Alexandra Côrte-Rea

Santiago

Xan Campos (piano e sintetizadores) vai actuar este mércores, 22 de abril, en Santiago, con Faia Díaz (voz e pandeireta), Virxilio da Silva (baixo e guitarra) e Iago Fernández (batería).

Xuntos no Teatro Principal (ciclo Fiestra Aberta: 20:30 horas; entradas a 12 euros), presentan un disco chamado "Amorodios", con augas de jazz e música tradicional galega. E Xan Campos (Cangas, 1987) e a súa banda teñen outras datas na axenda: o 29 de abril en A Coruña (Jazz Filloa; 21:30 h.) e o 30 en Cangas (Auditorio Municipal, 20 h.).

Unha voz de Santiago

Nunha carreira feita ata agora de discos instrumentais, como da coa voz picheleira de Faia Díaz?

A verdade é que a cuestión de facer música con voz e con letra xa levaba bastante tempo cocéndose dentro de min pero o feito de que eu non sexa un bo cantante fixou que non me animara antes a facelo... O que me faltaba a nivel de motivación para poder facer un proxecto con voz era unha voz coa cal eu me sentise identificado e, por medio de Hevi (Malandromeda), produtor dos meus últimos discos, coñecín a Faia. Regaloume un disco dela e escoitei ese disco e tamén máis cousas dela e... vino clarísimo. Falei con ela e despois dunhas cantas conversas, animouse...

Que nomes cal referentes musicais saíron nesas conversas?

Foi máis ben unha cousa de falar do concepto da música e do contido das letras... porque este proxecto ten bastante implicación emocional e un proxecto onde, aparte da colaboración musical, hai tamén unha conexión persoal... Ela, que é quen canta as letras, ten que sentirse identificada coa mensaxe que vai lanzar e ten que estar cómoda.

Hevi, un produtor de Compostela

Xa que nomes non cita, alá vai un... Dulce Pontes? Nalgún tema atopo algunha sintonía con ela.

(Rindo) Pode ser... En realidade, eu escoito moita música diferente, teño moitas influencias pero intentei non limitarme a través de etiquetas ou de intentar buscar unha sonoridade concreta de alguén que nos gustase, penso que desa maneira podemos encontrar algo máis propio e noso, aínda que, as veces, si que, traballando con Hevi, el pedíame referentes, pero funcionou moi ben intentar xerar algo un pouco novo neste disco que, por suposto, pode parecerse a moitas cousas.

Terceiro pola esquerda, Xan Campos, e o resto de integrantes da súa banda. / Alexandra Côrte-Rea

O tema inicial ten coda rock e hai tamén tics de pop...

O dese tema (Flores amarelas) foi cousa de Virxilio, que ten un grupo de jazz rock, Juzz, onde eu tamén participo. A influencia de pop e do rock xa estaba presente en discos anteriores e aquí tamén hai temas onde se escoita máis esa sonoridade máis popeira... Non é o típico disco de jazz. Ás veces hai certas estruturas onde a melodía ten a súa importancia pero tamén fragmentos de moita improvisación jazz...

Que supón actuar no Teatro Principal de Santiago?

Presentar o disco no Principal... é unha pasada! As veces que tiven a oportunidade de tocar neste teatro desfrutei moitísimo. O teatro é moi chulo, sona moi ben, o piano está moi ben e estou moi ilusionado. Penso que haberá un ambiente moi chulo, sempre haino nunha cidade como Compostela, tan cultural.

Esta é a semana do Día do Libro, un par de recomendacións?

De novo, gustábame moito a novela negra de Patricia Highsmith pero nos últimos anos, sen dúbida, Saramago é o autor que máis lei e é unha influencia na miña música e tamén nas miñas letras.

Resto do ciclo

No resto do ciclo Fiestra Aberta, organizado polo Concello de Santiago, o domingo 3 de maio, ás 20.30 h, no Teatro Principal, hai un concerto de Pablo Sanmamed, que presentará "A estrela mostrada", un proxecto que retoma o diálogo entre música antiga e jazz contemporáneo, inspirado nas cantigas da lírica galego-portuguesa e noutras tradicións medievais. E o ciclo pecharase o venres 29 de maio, ás 20.30 h, no Principal, con Traspielas, proxecto da cantautora Su Garrido Pombo, proposta multidisciplinar xunto a Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril e Fran Rodríguez Casal.

RRSS WhatsAppCopiar URL
O decano de Química da USC: «Estamos no primeiro terzo dos ránkings nacionais e internacionais»

El cierre del aeropuerto de Santiago por obras paraliza la economía de Lavacolla: "El 80% de nuestro negocio depende de la terminal"

El Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago empieza con María Solar, Arantza Portabales y Marta Villar

La paz mundial se cita en Santiago con el Nobel Carlos Umaña como protagonista

Xan Campos: «Escoitei o disco de Faia que regaloume Hevi e... vino moi claro»

Cumbre por la polémica de las gárgolas: la Xunta se reunirá con el arquitecto del Hostal

El último libro de Teófilo sobre Rosalía conquista a Sonsoles Ónega

Santiago celebra los 815 años de su Catedral con un histórico encuentro entre los dos cabildos de la diócesis
Tracking Pixel Contents