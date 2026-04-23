La carrera 'Corre por unha causa' corta este fin de semana el tráfico en Santiago: estas son todas las calles afectadas

Este fin de semana, Santiago contará con una agenda repleta de planes para todos los públicos, con propuestas que van desde conciertos en directo a espectáculos de teatro o actividades familiares. Aunque uno de los grandes atractivos serán las distintas citas deportivas que se vivirán este fin de semana en la ciudad.

El sábado se celebrará la XXXV edición del Dúatlon Cidade de Santiago, en San Lázaro, y la carrera solidaria 'Unha tarde con Samuel', en el parque del Monte do Gozo. Por su parte, el domingo 26 se celebrará la carrera solidaria 'Corre por unha causa 2026'. Estas citas deportivas provocarán una serie de cortes de tráfico por toda la ciudad durante la celebración de las mismas.

Cortes sábado

El sábado, la avenida de Fernando de Casas Novoa estará cortada a la circulación durante todo el día, mientras que la rúa das Estrelas estará cerrada desde las 14.00 hasta las 20.00 horas por la celebración del Dúatlon.

Cambios en la circulación el domingo

Ya el domingo, la carrera solidaria 'Corre por unha causa 2026' provocará distintos cortes de tráfico en varias calles de la ciudad desde las 10.30 horas.

Las calles que se verán afectadas son la avenida do Doutor Ángel Jorge Echeverri (desde la entrada por la Avenida do Mestre Mateo), la rúa Jenaro de la Fuente Domínguez (desde la entrada por la Avenida do Mestre Mateo), la Avenida Lope Gómez de Marzos (en el cruce con la rúa Jimena y Elisa Fernan´dez de la Vega), el cruce de la calle de San Lourenzo con la Avenida das Burgas, el cruce de Galeras con San Lourenzo, el cruce de la Avenida de Rosalía de Castro con la Avenida da Coruña y el cruce de la rúa dos Feáns con la Avenida da Coruña.

Cambios en el transporte urbano

Con motivo de los cortes de tráfico por la celebración del 'Corre por unha causa 2026', varias líneas de transporte urbano tendrán que modificar su recorrido. En concreto, se verán afectadas las líneas 4 (Romaño-Cancelas), 8 (Vidán-Tanatorio) y P1 (Figueiras-San Caetano).

Los desvíos serán efectivos durante el corte de tráfico del Pombal en sentido de subida y en algunas de las vías del Campus Sur, con un horario aproximado entre las 10.30 y las 12.00 horas. En las horas restantes del día, las líneas circularán con normalidad.

La línea 4 se desviará por Galeras, Poza de Bar, estrada de San Lourenzo, avenida do Mestre Mateo, Rosalía de Castro y Senra. Quedará suprimida la parada de San Clemente (Alameda) y se utilizará como parada alternativa la de la rúa da Senra (en sentido norte).

Un autobús urbano en Santiago / ECG

La línea 8 se desviará por la avenida Mestra Victoria Miguez, la avenida Mestre Mateo, Rosalía de Castro y Xoán Carlos I. Se suprimirán las paradas Estrada de San Lourenzo, Avenida das Burgas y Avenida da Coruña, y servirán como paradas alternativas Mestra Victoria Míguez, Xoán Carlos I y rúa da Senra (en sentido norte).

Por último, la línea P1 se deviará por Cruceiro de Gaio, Poza de Bar, San Lourenzo, avenida do Mestre Mateo, Rosalía de Castro y rúa da Senra. Quedará suprimida la parada de San Clemente (Alameda) y se utilizará como parada alternativa la de la rúa da Senra (en sentido norte).