El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: "La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?"

El smartwatch, la botella de agua y una cinta para el sudor. Eso lo que llevan encima la mayoría de los runners, pero no David del Río. Cada vez que sale a correr, este compostelano se carga a los hombros un auténtico equipo de limpieza. "Llevo bolsas de basura, dos pares de guantes y un palo para recoger lo que encuentro. Si me tengo que agachar cada vez que veo algo, acabaría reventado", dice el santiagués, conocido en redes sociales como @ryoeco.

Cuenta que hace apenas 12 días que empezó con su perfil, pero ya acumula más de 130.000 visualizaciones. La mayoría de ellas, de usuarios impactados por sus posts, en los que muestra cómo recoge la basura que encuentra en Santiago.

Ya ha superado los 600 kilómetros, pero no deja de sorprenderse. "Veo de todo. Desde botellas, latas, correas... Lo más raro que vi fue la cubierta de PVC de unos cables que habían quemado para extraer el cobre. Lo malo es que regreso a los tres días y todo vuelve a estar lleno de basura", lamenta el corredor, cuyo propósito es, dice, "que la gente vea cómo está la naturaleza".

Él mismo no pudo ignorar durante mucho tiempo el estado de las zonas verdes de Compostela y de sus alrededores. Siempre que salía a entrenar -"lo que más me gusta hacer en el mundo"-, Del Río se tropezaba con desechos que estropeaban sus trayectos por el monte.

Un día, decidió dejar de observar y empezar a cambiarlo. "Me dije: de paso que entreno, voy a intentar sacar lo máximo de en medio. Así que un día hago 12 kilómetros, otros 10... y voy limpiando. A veces es frustrante, pero, en esos momentos, pienso que esto es todo lo que puedo hacer yo solo".

Ryoeco, el proyecto para limpiar Santiago 'a la carrera'

Como no hay muchos runners que intercalen su marcha con el ecologismo, el santiagués se ha llegado a encontrar con situaciones interesantes. "La gente se me suele quedar mirando, como preguntándose: ¿A dónde va este loco?", cuenta entre carcajadas el joven, que trabaja como operario en una fábrica.

En redes, sin embargo, ha recibido "el apoyo de personas de todo el país", que le dicen "que también van a limpiar o que soy una inspiración". Y eso es precisamente lo que busca: "concienciar" para que la gente se dé cuenta de que "la naturaleza es de todos y, si no la cuidamos, va a ser un desastre aún más grande".

Asegura que ya hay algunas zonas que rozan ese adjetivo, como el área entre Figueiras y Vrins, que "está bastante mal". También suele correr por el monte Pedroso y, cada vez más, por Ames, en un intento de abarcar un mayor radio en su activismo.

Los desechos llegan incluso a los puntos con fuerte actividad turística, como al Camino de Santiago, en el que también ha encontrado "bastante basura" en las etapas que unen la urbe con Negreira. A veces, es capaz de llenar hasta media bolsa en tan solo 50 metros de trayecto, como le ocurrió en una de sus últimas carreras por el bosque.

El Val do Dubra es su siguiente objetivo y, probablemente, el protagonista del próximo post de su perfil, con el que le gustaría "llegar a más gente" y poder hacer así "cosas más grandes". Por ahora, mantiene una promesa que espera que le ayude en su propósito: 100 metros más a la semana por cada nuevo usuario que le siga, para lograr que Santiago esté, al menos, un poco más limpio que cuando David empieza su marcha.