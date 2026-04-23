Detienen a hombre por una supuesta agresión machista en el barrio de San Pedro, en Santiago

Un hombre ha sido detenido este jueves en Santiago por una supuesta agresión machista en el barrio de San Pedro, en Santiago. La alerta saltaba en torno a las 10:15 horas de esta mañana, cuando tres patrullas de la Policía Local y una de la Nacional se desplazaban a la rúa da Angustia por un altercado -del que todavía no han transcendido muchos datos- entre una pareja que ya es conocida en la zona por sus conflictos.

"Él tiene problemas de adicción". Son declaraciones a EL CORREO GALLEGO de un residente de la Angustia sobre el hombre arrestado, el cual también explica que, aunque en el barrio "no se mete con nadie", en la relación con su pareja "siempre saltan chispas".

Ya está en dependencias policiales

Para recabar más información sobre este nuevo suceso de violencia de género en Santiago, este diario se ha puesto en contacto con la Comisaría de la Policía Nacional en la capital de Galicia.

La Policía Nacional presta actualmente servicio en el antiguo edificio de la Comisaría de Santiago / Antonio Hernández

Desde allí, fuentes policiales confirman que esta mañana se han tenido que desplazar hasta la rúa da Angustia por esta supuesta agresión, y que como resultado de la intervención, un varón ha sido detenido en un primer momento por agentes de la Policía Local de Santiago, pero que el hombre será trasladado a sus dependencias para prestar declaración.