Un día del libro en Santiago en la Ánxel Casal, biblioteca con nueva directora compostelana

La Biblioteca Pública Ánxel Casal tiene nueva directora, la compostelana Ángela García Núñez. Educada en aulas de Santiago del López Ferreiro y el Xelmírez I antes de formarse más en las universidades de Salamanca y Granada, trabajó los dos últimos años en la Biblioteca de Galicia (Cidade da Cultura) tras trabajar antes en la Universidad Autónoma de Madrid, el área de bibliobuses de Cuenca y la premiada biblioteca de Guadalajara.

Objetivos

Y así explica a EL CORREO GALLEGO sus objetivos iniciales: «Manter o que fixeron os meus compañeiros previamente que fixeron moi boa labor». «Esta é unha biblioteca que leva xa moitos anos funcionando moi ben». «Hai que manter as actividades para cativos dos sábados, que funcionan moi ben, e gustaríanos reforzar a franxa de idade dos mozos, e trataremos tamén de mellorar a oferta dos clubs de lectura que teñen moi boa acollida».

Presentada este miércoles, estuvo acompañada del conselleiro de Cultura, José López Campos, y del director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, con quien coincidió al recomendar la novela titulada "Despedidas", de Julian Barnes. «Ese é o ultimo libro que lin...», aclara l nueva directora.

«É moi difícil recomendar libros porque cada lector ten o seu libro e hai xente que aínda non o atopou e as bibliotecas son a oportunidade perfecta porque podes coller un libro, sentarte nun sofá, botar o tempo que ti queiras... e que cada quen atope o que lle faga gozar».

Ángela García Núñez aludió además a su predecesor, Jesús Torres, nombrado en 2017: «Jesús deixou o listón moi alto. Grazas a súa xestión, todo o mundo en Compostela ten presente a biblioteca e síntese participe dela».

José López Campos, Ángela García Núñez y Anxo Lorenzo en el interior de la biblioteca Ánxel Casal. / Jesús Prieto

Recomendaciones de quienes usan la biblioteca

En las cercanías de esta biblioteca de Santiago, siguiendo con lecturas recomendables, más durante esta semana con descuentos del 10 % en las librerías, Cristina Meijide, estudiante de segundo curso de Medicina, propone "El silencio de la ciudad blanca". «Es una novela de Eva García Sáenz de Urturi, parte de una trilogía», indica al tiempo que apunta que es natural «de Foz».

A su lado, durante una pausa de su sesión de estudio, está su amiga Lucía del Buey, «de El Puerto de Santa María, Cádiz», aclara con deje andaluz. «Me gusta mucho la novela negra y las tramas policiacas», cuenta sin dar título ni nombre concreto. «Soy más de ver series», matiza mientras nuestro fotógrafo le anima a acercarse a dos maestros del género: «Dashiell Hammett y Raymond Chandler».

Cristina Meijide y Lucía del Buey, estudiantes. / Jesús Prieto

Anécdota

Alaban las instalaciones de la Ánxel Casal. «Es una biblioteca donde me siento tranquila», detalla Lucía, alumna de segundo curso de Enfermería antes de contar que hace poco un usuario se puso a hablar en voz alta contando una historia «muy rara» y, tras ser amonestado por el personal de esa planta, transcribió su discurso en pequeños papeles «que fue repartiendo por las mesas». «Era algo relacionado con que un médico había maltratado a un familiar suyo o algo así», indica Cristina.

El compostelano André Gómez Santos prepara oposiciones para ser bibliotecario y recomienda leer Nova gramática finesa, novela de Diego Marani, editada en gallego por Rinoceronte. «Fala da reconstrución da identidade dun soldado amnésico na Segunda Guerra Mundial». «Gústame ler para desconectar das horas de preparación da oposición», especifica y añade: «E de poesía, gústanme Estevo Creus e Chus Pato».

Inés Hernández con Javier Illán, e Óscar Gómez Santos, delante de la biblioteca Ánxel Casal. / Jesús Prieto

Javier Illán, alumno de segundo curso de Química, apenas lee por ocio. Ante nuestra sorpresa, repite sereno: «No leo libros, no me llaman...». Es natural de Viveiro y al decirlo presume de la fama que tiene «la Romería de Naseiro».

Si tuviera que entrar a una librería para coger un libro regalado, según la hipótesis que le proponemos, confiesa que sería «alguno de Historia».

«Seguramente sobre la Segunda Guerra Mundial», cuenta mientras dice que... o sea hace la foto con él su compañera de clase Inés Hernández o «no hay foto».

Ella, de A Coruña, accede nada convencida. Asegura que tampoco lee libros más allá de los requisitos estudiantiles y de hacerlo, «sería alguna novela». Ambos destacan que esta biblioteca de Xoán XXIII «es un sitio muy agradable», «está muy bien para estudiar», cuentan entremezclados antes de completar su pausa de estudio «con un café» y volver a su sitio ante la mirada de miles de libros (141.519 préstamos de libros tuvo en 2023 la biblioteca pública Ánxel Casal, centro que depende de la Consellería de Cultura).

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